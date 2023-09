Cronaca Tragico incidente in viale Marconi a Cagliari - Morti quattro giovani tra i 18 e 22 anni

È pesantissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina, domenica 10 settembre, a Cagliari. Dei sei giovani coinvolti, due ragazze e quattro ragazzi, gli operatori hanno dovuto confermare il decesso di quattro di loro, due ragazzi uno di Assemini e l’altro di Cagliari, e le due ragazze, una di Assemini e l’altra di Selargius: Alessandro, Najibe, Giorgia e Simone. Altri due sono feriti gravemente: Aessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi 19enni, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che, probabilmente a causa dell’alta velocità, forse oltre i 100 km/h, avrebbe urtato un cordolo all’altezza del cavalcavia dell’Asse Mediano per evitare di imboccare una strada contromano. Il veicolo ha finito la corsa contro un muro. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Nell’incidente, i due ragazzi feriti in maniera grave sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico e all’ospedale Brotzu. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cagliari. La polizia locale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare tutte le vittime.