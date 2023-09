Don Marco Pozza “il prete amico del Papa” protagonista a Villanova Monteleone il 6 settembre della Rassegna “Fede e Società”

È stato autore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento culturale e religioso: Padre Nostro (Tv2000, 2017), Ave Maria (Tv2000, 2018), Io credo (Tv2000, 2020), Dei vizi e delle virtù (Discovery Channel, 2021) che hanno avuto la partecipazione fissa di Papa Francesco. Per Rai1 conduce dei cicli di puntate de Le ragioni della speranza, la rubrica settimanale del programma A Sua immagine. Ricordiamo l'intervista insieme a Lorena Bianchetti a Papa Francesco il 27 maggio negli studi della Rai, la prima volta di un Pontefice in uno studio televisivo, nell’ambito di questo programma stesso. Nell'incontro, attraverso i suoi libri “Chi dorme non piglia Cristo” e dell'ultimo “Alla fine è sempre all'improvviso”, parlerà di un’avventura lunga un anno in compagnia della “parola di Dio” che, dalla prima domenica d’Avvento, si ascolta nelle messe festive durante l’anno liturgico A, quello del Vangelo di Matteo. Racconterà di come è diventato sacerdote, del senso dell'impegno, della giustizia, della comunicazione, dell'importanza del rialzarsi davanti ai momenti difficili che la vita presenta.





Degli incontri straordinari con Papa Francesco. Ma in modo particolare quella che è la sua esperienza quotidiana vissuta con i detenuti di un carcere di massima sicurezza e dell’attenzione che ha anche per le famiglie dei carcerati in modo particolare per i bambini. L’ appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale Interrios con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova e con la collaborazione dell’Associazione Misericordia, si terrà nel Salone della Confraternita di Misericordia Piazza Delogu-Ibba N. 7 a Villanova Monteleone.

Sarà Don Marco Pozza, cappellano presso il carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova, il protagonista della Rassegna “Fede e Società” inserita nel Festival: La Cultura oltre i confini il 6 settembre 2023 alle ore 19,30 a Villanova Monteleone. Don Marco è sacerdote e scrittore, è il parroco di un carcere difficile come è quello di Padova. La sua passione, scrive, è quella di provare a contaminare mondi tra loro, in apparenza, ben differenti: a volte riuscendoci, a volte meno. Come nella primavera del 2020 quando, assieme alla comunità del suo carcere, ha ideato e scritto i testi della famosa Via Crucis 2020 celebrata in una Piazza san Pietro deserta a causa della pandemia.