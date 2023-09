Anna Falchi Madrina di "Promo Autunno 2023" a Sassari

Quest'anno, dopo una pausa di tre anni, desideriamo infondere energia positiva nel tessuto imprenditoriale, mettendo in luce le eccellenze sarde e mantenendo una prospettiva internazionale." Anna Falchi, attrice e presentatrice di fama, con radici italo-finlandesi e celebre da quando fu incoronata Miss Cinema a Miss Italia, ha sempre manifestato il suo affetto per la Sardegna, luogo in cui ama rifugiarsi per periodi di vacanza e relax. La sua presenza rappresenta quindi un valore aggiunto per l'evento, che dal 2016, sotto la direzione di "Claudio Rotunno Events designer", è diventato un punto di riferimento per l'imprenditoria sarda e oltre. Per l'edizione di quest'anno, gli spazi espositivi si estendono su una superficie di circa 8.000 metri quadri, pronti ad accogliere centinaia di stand e un'affluenza di decine di migliaia di visitatori.





Le aziende che desiderano partecipare sono invitate a fare presto per garantirsi uno degli ultimi stand disponibili. Inoltre, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Sassari, viene offerto un contributo del quaranta percento delle spese per ogni espositore, un segnale forte della volontà di rilancio dopo gli anni d'interruzione dovuti alla pandemia.

SASSARI - L'attesa edizione 2023 di "Promo Autunno", in programma per il 13, 14 e 15 ottobre presso il padiglione fieristico della Promocamera di Sassari, vede Anna Falchi come figura di spicco nel ruolo di madrina. Claudio Rotunno, organizzatore dell'evento e conosciuto imprenditore, ha svelato la notizia anticipando i dettagli che verranno rivelati nella prossima conferenza stampa. Rotunno ha dichiarato: "Ho sempre desiderato per Sassari, la mia città natale, un personaggio iconico come Anna. La sua presenza risplenderà nella nostra fiera, rappresentando non solo bellezza ma anche eleganza e professionalità - valori che ho sempre voluto fossero il cuore di Promo Autunno.