Cronaca Addio al signor Gavino: La voce potente di Sassari e cuore pulsante della tifoseria della Torres Dal 2021 era presidente onorario della Torres

Sassari. È morto Gavino Musiu, più noto come “Gavino la cambiale”. Conosciutissimo a Sassari per la potenza della sua voce, megafono naturale che si poteva percepire nitidamente a centinaia di metri dal luogo di emissione, era in pensione da diverso tempo. Per anni aveva lavorato per Porcella Elettrodomestici, negozio che ha fatto la storia del commercio in città, con sede prima in piazza d’Italia (angolo via Roma) e poi in via Oriani (via Mossa). Si racconta che signor Porcella, titolare del negozio, mandasse Gavino a ricordare ai clienti morosi di pagare la (o le) cambiali scadute. «Signoraaa (o signoreee), la cambialeee!», gridava Gavino al citofono. In realtà, la sua voce arrivava a tutto il palazzo, anzi a tutta la via, per non dire a tutto il rione. E alla scadenza successiva il cliente pagava rispettando la data. La Torres, insieme al presidente, alla proprietà, alla dirigenza, allo staff tecnico medico e fisioterapico della Prima Squadra, del Settore Giovanile e della Scuola Calcio, si stringe in un abbraccio affettuoso alla famiglia di Gavino Musiu, noto come Signor Gavino. Era un grande tifoso, sempre presente sulle tribune del Vanni Sanna e presidente onorario della Torres. Nel 2021, il presidente dei rossoblù, Salvatore Sechi, lo aveva insignito del titolo di presidente onorario del club sassarese insieme a Guido Garrucciu, un altro storico appassionato. Questo riconoscimento era in virtù della sua essenza più autentica della tifoseria rossoblù. La sua presenza costante, la vicinanza ai giovani, la gioia e lo spirito sportivo che sempre avevano contraddistinto il suo sostegno alla Torres, a Sassari e in tutti gli stadi d’Italia.