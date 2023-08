Incidente nella galleria della SS 125: Chiusura temporanea della "Orientale Sarda" - 6 persone in ospedale

Il 118 ha prontamente risposto, facendo uso dell'elisoccorso, di un'unità medica avanzata da Muravera e di un veicolo infermieristico da Villasimius. A supportare questi interventi, tre ulteriori mezzi di soccorso sono stati dispiegati per garantire un'azione tempestiva e specialistica. A causa delle operazioni in corso e delle indagini preliminari, è stata disposta la chiusura temporanea della SS 125 Var, conosciuta anche come “Orientale Sarda”. Il tratto interessato, compreso tra Sinnai e Cagliari e specificatamente tra i chilometri 15 e 23, è stato interdetto in entrambe le direzioni.





Questa misura precauzionale permetterà alle squadre di soccorso di operare in piena sicurezza e alle autorità di indagare sull'accaduto, per stabilire le cause e assicurare la sicurezza del percorso.

Nella mattina di oggi, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della strada statale 125, nel territorio di Castiadas, all'interno di una delle sue gallerie. Due veicoli sono entrati in collisione frontale, portando al coinvolgimento di sei individui. Immediate le operazioni di soccorso. Sei persone sono state trasportate in codice rosso verso Cagliari, necessitando di interventi medici urgenti.