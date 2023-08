Parto con proposta di matrimonio: Grandi emozioni al Duilio Casula di Cagliari

Protagonista del commovente episodio è stata Michela Vacca, 24 anni. La storia inizia con l'arrivo del piccolo Nathan all mondo, con il compagno di Michela, Michael Farci, al suo fianco in sala parto. Ma quello che doveva essere un momento di pura gioia si è rapidamente trasformato in qualcosa di ancora più magico. Subito dopo la nascita, il neonato è stato delicatamente pulito e vestito dal personale sanitario con un body speciale che recitava: “Mamma vuoi sposare il mio papà?”. Una sorpresa orchestrata segretamente da Michael, il neo-papà.





Rivivendo l’emozionante momento, Michela ha dichiarato: “Ero già sopraffatta dalle emozioni per il parto. Ma quando le ostetriche mi hanno mostrato Nathan con quella scritta, il mio cuore ha fatto un salto. Non potevo credere ai miei occhi, è stato magnifico”. Tra le lacrime di felicità, la neo-mamma ha condiviso: “È stata una marea di sentimenti contrastanti. La gioia per la nascita di Nathan e poi questa sorprendente proposta. Ho risposto di sì senza esitazioni”.





Le ostetriche Alessandra Stroscio e Sara Argiolas, testimoni e complici di questo gesto, sono state ringraziate da Michela per la loro preziosa collaborazione in questo momento unico. Il piccolo Nathan, nato ieri alle 18:51 e pesante 2,78 kg, gode di ottima salute. La giovane famiglia ora guarda al futuro, con il matrimonio all'orizzonte, celebrando l’amore in tutte le sue forme.

CAGLIARI, 25 agosto 2023 – Una giornata straordinaria e indimenticabile si è consumata ieri nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Duilio Casula, sotto la guida del professor Stefano Angioni.