L'Epopea del ritardo: Napoli-Cagliari, volo Bloccato in una torrida mattina

Era previsto che l'uccello d'acciaio alzasse le ali alle 07:55, ma il destino, o meglio, qualche imprevisto della compagnia aerea, ha voluto che le ore passassero, con quei passeggeri ancorati al suolo, forse riflettendo sulla relatività del tempo e sull'irragionevolezza dei viaggi moderni, fino alle 13:26. Un'avventura certamente non epica, ma comunque degna di nota, in una giornata che prometteva semplice trasporto e che invece si è trasformata in un piccolo Odissea.





Però, come ogni epica che si rispetti, c'è una speranza: ItaliaRimborso offre ai protagonisti di questa odissiaca mattina una possibile compensazione di 250 euro. Un piccolo toccasana per le pene subite, basato sul Regolamento Comunitario 261/2004, che sembra disegnato proprio per simili avventure moderne. Per i nostri Ulisse contemporanei, la sirena di ItaliaRimborso canta sul sito italiarimborso.it, dove possono segnalare il proprio viaggio ritardato e cercare un piccolo, ma significativo, conforto.

In questa mattina in cui il sole di Napoli brillava particolarmente luminoso, centinaia di passeggeri hanno conosciuto la morsa del tempo, nel più prosaico dei modi: il ritardo di un volo. Avrebbero dovuto volare verso la poetica terra di Cagliari, ma invece, la giostra del destino ha voluto che il volo Ryanair FR4654 facesse loro aspettare oltre quattro lunghe e interminabili ore.