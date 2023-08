Cronaca Alghero: Aperi...dog al Koral Bay - Serate estive tra musica, buffet e amici a quattro zampe

ALGHERO - Il Koral Bay è pronto a celebrare l'unicità del legame tra l'essere umano e il suo amico a quattro zampe. L'evento, denominato "Venerdì con il nostro Aperi...dog", offrirà ai partecipanti non solo un gustoso buffet di cibo e bevande, ma anche una selezione musicale da non perdere. Per due venerdì consecutivi, gli ospiti possono portare con sé i loro cani e godersi un'atmosfera vivace e festosa. Non si tratta solo di cibo e musica: i fotografi professionisti saranno presenti per immortalare questi momenti speciali. Gli ospiti hanno l'opportunità di posare con i loro cani nel suggestivo spazio photo frame messo a disposizione dall'organizzazione. Le foto saranno poi caricate sulla pagina Facebook di "Koral Bay", dove tutti avranno la possibilità di esprimere la loro preferenza con un semplice "like". E non finisce qui! Il venerdì successivo, durante il prossimo "Aperi...dog", il protagonista dello scatto più votato sarà premiato con due consumazioni gratuite al Chiosco Bar del Koral Bay e una stampa 20x30 della foto vincitrice. Un modo per riconoscere e celebrare l'affetto e la bellezza catturati in un singolo momento. Il ritrovo è fissato alle 19:00 presso il Koral Bay. Chi desidera ulteriori informazioni può rivolgersi direttamente al Chiosco Bar o contattare l'organizzazione tramite i canali social. Un evento imperdibile per tutti gli amanti degli animali e per chi vuole trascorrere una serata diversa, all'insegna della condivisione e del divertimento. Ci vediamo al Koral Bay!