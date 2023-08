Is Crapitas: Le scarpe che lasciano un segno - Il sogno diventato realtà di William Piseddu

Come un artista, William ha iniziato a disegnare modelli di sneakers, dando vita a calzature che portano con sé l'essenza della Sardegna, rappresentata emblematicamente dalla bandiera dei quattro mori nella tomaia. Il nome "Is Crapitas", che in sardo significa "Le Scarpe", non è solo un marchio, ma un racconto. Il regista e scrittore Recchia Giuseppe ha riconosciuto la forza di questa storia, dedicandogli spazio nei suoi articoli e in un libro. Ma la voce si è sparsa anche grazie a giornali di risonanza nazionale come il Corriere della Sera, Sneakers Magazine e Millionaire. Le scarpe Is Crapitas sono diventate un fenomeno: non solo in Sardegna, ma anche in luoghi lontani come USA, Canada, Australia e Hong Kong. Sono scarpe scelte anche da personaggi noti, tra cui il presentatore Baz, la ballerina Rossella Brescia e i campioni di ippica Dario Vargiu e Peslier Olivier.





Il mantra di William? "In sa vida non contat su passu chi fais ma s’arrastu chi lassas", ovvero, non conta il passo che fai ma l’impronta che lasci. Queste scarpe non sono solo un accessorio, ma una dichiarazione. Oggi, grazie all'apertura del nuovo e-commerce "Maison Is Crapitas", i clienti possono personalizzare le loro scarpe, rendendole davvero uniche. E per chi cerca l'eleganza senza compromessi, c'è la nuova linea Is Crapitas Elegance, realizzata a mano secondo le tradizioni artigianali degli anni '50.





Ma Is Crapitas non si ferma alle scarpe. Offre anche un'esperienza unica, con la possibilità di abbinare accessori per completare il look e di confezionare box regalo con "Wine and Shoes", concludendo l'esperienza con un tocco di gusto. William Piseddu ha trasformato una passione in un'impresa di successo, dando vita a calzature che sono molto più di un semplice accessorio. Sono un pezzo di Sardegna che viaggia nel mondo.

In un mondo sempre più uniformato, c'è chi ancora osa sognare e seguire una strada unica. William Piseddu, fondatore di "Is Crapitas", è uno di questi: sognatore, determinato e intraprendente. Nato a Cagliari nel 1978, William è cresciuto nutrendosi dell'arte e del sole di Suelli, un angolo di paradiso nel Sud della Sardegna. L'amore per le tradizioni e il rispetto per il lavoro umile gli sono stati trasmessi da genitori e nonni. Dopo una laurea in Ingegneria Civile e un percorso professionale che lo ha visto direttore di cantiere e successivamente nel settore vendite e marketing, una passione inaspettata ha preso il sopravvento: il mondo calzaturiero.