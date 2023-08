Elettra Marconi e l'omaggio alla Guardia Costiera del Nord Sardegna

Non una visita di cortesia, ma un omaggio sincero al personale della Guardia Costiera. Il Capitano di Vascello, Giorgio Castronuovo, insieme alla sua truppa, l'ha accolta non come l'ombra di un grande uomo, ma come la testimone vivente di un'epoca rivoluzionaria.





E mentre il Nord Sardegna respirava l'aria del mare, Elettra ha lasciato una traccia indelebile, apponendo la sua firma sul libro d'onore della Capitaneria di porto. Più che un gesto formale, una dichiarazione: il sangue Marconi e la Marina Militare, due correnti della stessa storia italiana.

Elettra Marconi, discendente di quel Guglielmo che trasformò l'etere in parole, ha varcato la soglia della Direzione Marittima del Nord Sardegna questa mattina.