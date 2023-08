Il Grand Finale dell'Alguer Summer Festival illumina Alghero

Circa 3.000 spettatori hanno assistito all'esibizione di Dardust, artista di calibro internazionale, che nel tardo pomeriggio aveva già affascinato la folla al Complesso Nuragico di Palmavera con un set pianistico da lui descritto come "unico". Più tardi, all'Anfiteatro Ivan Graziani, un'esplosiva miscela di suoni e colori ha preso vita. Il set ha oscillato tra elettronica moderna, passaggi dal sapore classico e momenti di electro-house, culminando in vibranti ritmi tribal ed echi di “etno elettronica”. Dopo Dardust, il palco è stato conquistato da Daddy G dei Massive Attack.





Con un set orientato verso sonorità "black", ha coinvolto la folla con ritmi drum and bass, evocando il sound che Goldie e la sua crew Metalheadz resero famoso negli anni '90. La serata si è poi arricchita di remix dei Massive Attack, tracce neo-soul e trip-hop in chiave electro. Andrea Delogu, presidente della Fondazione, ha espresso entusiasmo per la serata: "È stata una notte eccezionale, un'esperienza da rivivere, mirando anche al pubblico internazionale. Ciò sottolinea l'apertura di Alghero a livello mondiale e l'unicità dei luoghi che può offrire." La Riviera del Corallo continua a brillare con i suoi eventi. Il 22 agosto è previsto il format "Voglio tornare agli anni '90" a Maria Pia, e il 23 agosto, Umberto Smaila salirà sul palco con la sua band.

L'Alguer Summer Festival ha chiuso in bellezza la sua stagione di eventi presso l'Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia. La collaborazione tra Fondazione Alghero, l'Amministrazione comunale e svariati partner privati ha reso possibile un finale memorabile. I festeggiamenti sono iniziati con il carisma contagioso del comico romano Enrico Brignano, che ha regalato risate e intrattenimento al pubblico. Sabato sera, invece, l'attenzione si è spostata sulla scena musicale, con un evento creato in collaborazione con Shining Production.