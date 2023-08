Recupero di un'aquila del Bonelli in difficoltà: Un'operazione di soccorso ambientale a Tula





Qui, il Medico Veterinario Dott. Marco Muzzaddu l'ha accolta, pronto a valutare e trattare eventuali ferite e a monitorare da vicino il suo stato di salute. L'esemplare di Aquila del Bonelli, oltre al GPS che consente il suo tracciamento da parte dell'ISPRA, risulta anche inanellato, un ulteriore segno della sua importanza per le attività di ricerca e monitoraggio. È con preoccupazione che si evidenzia come, durante questa stagione estiva, vi sia stato un incremento degli episodi di ritrovamento di esemplari di Aquile in difficoltà.





Sono stati purtroppo numerosi i casi di rapaci deceduti a seguito di fenomeni di elettrocuzione. Questo incidente solleva nuovamente la questione sulla sicurezza degli habitat naturali e sulla necessità di garantire un ambiente sicuro e protetto per queste magnifiche creature. La collaborazione tra ISPRA e il Corpo Forestale dimostra l'importanza di un'azione sinergica per la protezione e la conservazione della fauna selvatica.

Tula, 21 agosto 2023 - Una chiamata di emergenza da ISPRA, l'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, ha messo in moto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Stazione Forestale e di V.A. di Ozieri, nella serata di oggi alle 17.00. Gli agenti sono intervenuti prontamente per soccorrere un esemplare di Aquila del Bonelli, che, dotata di un dispositivo GPS, era stata trovata adagiata al suolo, in evidente stato di difficoltà, sotto un albero nel territorio del Comune di Tula. Il bellissimo rapace è stato recuperato con tutte le precauzioni del caso e immediatamente trasportato al Centro Recupero Fauna Selvatica (Agenzia Forestas) di Sassari.