Cronaca Gommone e Scogli: Il Salato Risveglio di Cinque Giovani Trevisani ad Alghero

Alghero è stata testimone di un episodio piuttosto curioso, degno della penna di cronista. Cinque audaci giovani di Treviso, desiderosi di carpire l'essenza del mare sardo, hanno noleggiato un gommone, vessillo della loro avventura. Ma, come spesso accade quando la temerarietà incontra la natura, dopo soli dieci minuti di navigazione, un invisibile scoglio ha frenato l'ardore dei nostri esploratori. Nessuna ferita, se non all'orgoglio e al portafoglio. Il conto? Un'ammontare che farebbe sobbalzare anche il più avventuroso: 2.100 euro, somma richiesta dalla Acquatica S.r.l. per i danni subiti dalla loro imbarcazione. L'episodio, come ogni avventura degna di nota, ha trovato la sua ribalta su TikTok. L'entusiasmo iniziale, i sorrisi, la spensieratezza, tutto immortalato. Ma, come in una tragedia greca, il video culmina nella rivelazione del salato conto. Il popolo del web, mai silente, si è diviso: c'è chi ha fatto un rapido calcolo, sottolineando che, divisi per cinque, quei 2.100 euro diventavano "soli" 462 a testa. Altri, più filosofici, hanno esaltato la fortuna degli amici di essere usciti indenni dall'incidente. Ma la vera domanda, quella che ha fatto storcere il naso ai più, riguardava l'assicurazione. E qui, il colpo di scena: copriva solo i danni meccanici, lasciando i nostri giovani avventurieri a contemplare la cifra in tutta la sua amarezza. Una storia che, nel suo piccolo, ci ricorda quanto sia sottile il confine tra l'avventura e l'infortunio, e quanto sia prezioso conoscere ogni dettaglio prima di gettarsi a capofitto in una nuova esperienza.