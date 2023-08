Cronaca La sabbia d'oro di Is Arutas in vendita su Ebay - Cabras non perdona

In un angolo dell'Oristanese, la piccola e pregiata sabbia di Is Arutas diventa oggetto di desiderio al punto da finire in un'asta su Ebay. L'insolente commerciante? Un tedesco che probabilmente pensava di poter sfuggire all'occhio attento del piccolo comune di Cabras. Il sindaco Andrea Abis, appena informato, non ha perso tempo. Ha alzato il telefono e all'altro capo, carabinieri e Procura di Oristano. "La nostra sabbia, quella fine e preziosa, non è merce da baraccone. E chi pensa di trarre profitto dal nostro patrimonio ha fatto male i suoi conti", ha dichiarato con un tono deciso. Ma è una lotta che Cabras conosce bene. La sabbia di quarzo di Is Arutas, Mari Ermi e Maimoni è stata sempre un bersaglio appetibile. Il primo cittadino sottolinea con veemenza: "Assistere alla vendita speculativa del nostro oro bianco su internet è un pugno allo stomaco. Confido nella Procura per fermare questi predatori e, se possibile, presentare loro un conto ben salato." E a Ferragosto, tra bagni di sole e onde, quattro turisti – due del Belpaese e due venuti dalla fredda Danimarca – hanno scoperto che il furto della nostra sabbia e delle nostre conchiglie ha un prezzo. Mille euro, per l'esattezza. Forse la prossima volta ci penseranno due volte prima di mettere in valigia un pezzo del nostro cuore.