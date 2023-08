Cronaca Chiusa a Olbia l’edizione 2023 del Red Valley

Si è chiusa l’edizione 2023 del Red Valley. L’ultima serata, che ha coinciso con la giornata di Ferragosto, ha visto sul palco grandi nomi della musica attuale. A cominciare dagli Articolo 31, che hanno ripercorso le varie tappe dei loro successi:“Domani”, “Fuck you”, “Italiano medio”, “Domani smetto”, “Spirale ovale”, “La mia ragazza mena”, “Ohi Maria”, “Maria Salvador” e tante altre a seguire, che hanno trasformato l’ “Olbia Arena” in un coro senza limiti e che ha coinvolto 25 mila unità. Davvero un effetto speciale da ricordare nel tempo. “Siamo stati discriminati per l’età.-ha detto J-Ax, 51 anni-Io e Dj Jad, che ne ha 56, siamo orgogliosi di quanti anni abbiamo perché non ce ne sono tanti che alla nostra età fanno quello che facciamo noi sul palco. Siamo diventati un classico. Noi siamo gli unici, della nostra età, con un pezzo ancora in classifica”. Ed immediatamente dopo ecco che hanno intonato “Disco paradise”. Si è poi esibita Elodie, che ha intonato “Andromeda”, “Coda del diavolo”, “Ciclone”, “Margarita”, “Pazza musica”, quest’ultimo brano un singolo con Marco Mengoni, e “Festival” , omaggio a Paola e Chiara. Poi il dj Paul Kalkbrenner, che ha fatto ballare praticamente tutti ed infine Salmo, che da vero padrone di casa ha continuato con musica no stop.