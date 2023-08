Cronaca Olbia: Blitz nel paradiso di cala Brandinchi, la Guardia Costiera contro gli incivili del Mare

In una delle più belle spiagge della Sardegna, Cala Brandinchi, un piccolo esercito di barconi si era, a dir poco, impadronito abusivamente di un bel pezzo di mare, ancorandosi con pesanti corpi morti. Non solo questa manovra precludeva il piacere di un tuffo ai bagnanti, ma metteva a repentaglio l'ecosistema dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo. La Guardia Costiera di Olbia, in un blitz da manuale, ha messo fine a questa occupazione piratesca, portata avanti da due aziende un po' troppo spregiudicate. Oltre a liberare quel tratto di paradiso, gli invasori hanno avuto il conto salato: corpi morti sequestrati e una pioggia di multe. E tutto è stato diligentemente segnalato alla Procura di Nuoro. L'operazione "MARE SICURO" non si ferma qui. Soprattutto in questi giorni d'Agosto, quando il mare pullula di turisti e diportisti, l'occhio vigile della Guardia Costiera è lì, pronto a garantire bagni sereni e sicuri. E un consiglio per chi naviga: se avete guai in mare, il 1530 è il numero da chiamare. La Guardia Costiera è sempre in ascolto, pronta a darvi una mano.