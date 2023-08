Cronaca L'Ultimo rito di Michela Murgia: Una piuma nell'Infinito - Addio a 51 anni

Indole coraggiosa e penna incisiva, Michela Murgia, ha chiuso il suo ultimo capitolo di vita a 51 anni. La notizia, diffusa dal quotidiano La Repubblica, ha lasciato senza parole il panorama letterario italiano. Lottava da tempo, con grande dignità, contro un nemico silente e feroce: un carcinoma renale al quarto stadio. La sua ultima opera, 'Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi', svela il viaggio emotivo di chi affronta una malattia, offrendo un ritratto autentico sulla sopravvivenza del cuore e dello spirito in tempi bui. Un addio amaro, per una voce che tanto aveva da dire.