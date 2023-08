Cronaca Da semplice locale ad icona della ristorazione algherese: 'La Saletta' entra nella guida Michelin

Ecco un'altra perla di Alghero, il ristorante "La Saletta" sulla via Kennedy, che si fa largo nel nobilissimo campo della ristorazione. Non si tratta più di una semplice friggitoria, bensì di un luogo di delizia culinaria ora accreditato da nientemeno che la Guía Michelin, quella che per i buongustai è la Bibbia dei ristoranti. Questo straordinario traguardo, un riconoscimento non da poco, è frutto del duro lavoro dello staff del ristorante, e soprattutto della raffinata arte culinaria degli chef Gian Luca Chessa e Adriano Zucca. Già lodato nel 2021 dal Gambero Rosso e menzionato dalle 'Identità Golose', il locale si evolve in una trattoria d'élite, in uno scenario di crescente eleganza. L'approccio alla cucina di Chessa e Zucca, se volete saperlo, è profondamente contemporaneo, ed è forse questo il segreto del successo di "La Saletta", ora sotto i riflettori della Michelin. I proprietari, Gianluca e Romina Chessa, esultano: "Siamo gonfi d'orgoglio. Ricevere una nota dalla Guía Michelin è un'emozione straordinaria che desideriamo condividere con i nostri clienti e amici, i sostenitori di sempre. 'La Saletta' è un'impresa costruita con sudore e passione, e noi ne siamo i fieri capitani".