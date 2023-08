Cronaca Dal Lido alle Bombarde: l'era digitale raggiunge i parcheggi di Alghero

Dal Lido alle Bombarde, senza dimenticare il Piazzale della Pace, un nuovo servizio sveglia i parcheggi delle spiagge. L'applicazione Flowbird, pronta all'uso per i dispositivi Android e IOS, fa il suo debutto sulla scena cittadina. Con una semplicità disarmante, il pagamento della sosta si trasforma in un gioco da ragazzi. Il GPS, simile a un guardiano silenzioso, individuerà automaticamente il vostro luogo di sosta. Vi verrà inviata una notifica, gratuita e puntuale, prima della scadenza della sosta, cosicché non pagherete nemmeno un minuto di troppo. E non finisce qui. Appena le vecchie macchine verranno sostituite, questo raffinato sistema sarà esteso a tutti i parcometri dell'area urbana gestiti da Alghero in House. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per la comodità del parcheggio.