Cronaca Caritas di Cagliari Riceve Fiat Doblò per il Progetto 'Libertà in Movimento': Una Donazione di Solidarietà che Rinforza il Servizio di Raccolta e Distribuzione Alimentare

Consegnato stamattina alla Caritas diocesana il mezzo Fiat Doblò coibentato e refrigerato per la raccolta e distribuzione di alimenti destinati alle persone bisognose nell’ambito del progetto di solidarietà sociale Libertà in movimento, portato avanti dalla “Nuova mobilità sarda s.r.l”. «Ringraziamo sia la società “Nuova mobilità sarda” che tutti i donatori perché permettono alla Caritas di continuare a servire le persone bisognose – ha commentato il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai -. Il mezzo permetterà di garantire, anche in questo periodo estivo, il trasporto di viveri destinati alla mensa per i poveri. Un segno concreto di solidarietà ancora più significativo in questi tempi difficili, da parte di una comunità corresponsabile e attenta affinché nessuno resti indietro». La società “Nuova mobilità sarda s.r.l.” da circa sette anni si occupa di dare in comodato d’uso gratuito alle realtà di volontariato impegnate nel territorio locale e regionale mezzi finalizzati alla raccolta e distribuzione di viveri per le persone fragili e all’accompagnamento di anziani e disabili nelle strutture sanitarie. «Siamo felici perché nonostante questo momento di forte crisi economica – spiega Massimo Pisanu responsabile del progetto Libertà in movimento – grazie alla generosità e disponibilità di una ventina di imprenditori di Cagliari e hinterland che hanno sponsorizzato il progetto, siamo riusciti a portare avanti il nostro impegno solidale verso i bisognosi». Il servizio è stato reso possibile grazie agli sponsor locali che hanno partecipato all’iniziativa, ponendo il proprio logo sulla carrozzeria del mezzo: Farmacia San Carlo, Partco ricambi, Tecnocasa ag. San Benedetto, Enoteca e sapori, Farmacia San Marco, Macelleria Marco Mua, Farmacia Andrea Nuti, Farmacia Ferralasco, Farmacia Schlich Dr. Enrico, Portecò Cagliari, Ica System, Conad via dei Valenzani, Farmacia Karalis, Caffè del borgo a Sant’Elia, LARC analisi cliniche, Sardina Biotec di Carmelo Ulargiu, Farmacia Laura Soresi, Burger king via Calamattia, Farmacia Anna Maria Pisano, Farmacia Fadda – Caboi, Agenzia funebre Don Bosco.