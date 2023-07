Cronaca Antonio Pingiori: Quando l'arte della barberia incontra la sostenibilità - Un tramonto memorabile ad Alghero

Ad Alghero, l'antica Torre di San Giacomo, si è animata qualche giorno fa, al tramonto, per un evento al quale nessuno avrebbe voluto mancare. "AQUARIUM RUBRUM incontra Antonio Pingiori". Un appuntamento unico nel suo genere che ha fatto risuonare i bastioni di Alghero della storia di un artigiano che ha trasformato la sua passione per la barberia in un vero e proprio atto d'amore per l'ambiente. Antonio Pingiori, l'artista della lama, del pettine e delle forbici, ha riportato in vita l'arte del barbiere alla luce della sostenibilità. Il suo nome risuona nelle strade di Alghero e oltre, riconosciuto come un maestro che ha saputo reinventarsi senza mai dimenticare le sue radici. Nella sua bottega, dove si fondono armoniosamente tradizione e modernità, ogni gesto è un omaggio al rispetto dell'ambiente e alla sua professione. Quando le mani di Antonio toccano i capelli dei suoi clienti, non è solo un atto di bellezza, ma anche un gesto di cura. I prodotti che utilizza sono naturali, rispettosi della pelle e della natura, e rappresentano un esempio concreto di come l'arte della barberia possa evolversi nel tempo. Durante l'evento, mentre il sole calava sull'orizzonte tingendo il mare di colori mozzafiato, le note di due celebri musicisti algheresi, Matteo Scala e Francesco Scognamillo, hanno riempito l'aria di una melodia coinvolgente e intensa. Sotto la luce dorata del tramonto, la Torre dei Cani è diventata un palcoscenico vibrante, celebrando l'arte di Pingiori e l'amore per il pianeta. Gli ospiti, tra cui rappresentanti di importanti aziende locali e sponsor, hanno potuto apprezzare i prodotti naturali per la cosmetica di Davines, il pane di Cherchi un panificio locale, l'olio d'oliva extra vergine dell'Oleificio Accademia Olearia delle Tenute Fois, i prodotti locali dell'Azienda Agricola Quadrifoglio e i vini speciali della Cantina Gabriele Palmas. Prodotti che, ancora una volta, hanno rispecchiato pienamente la filosofia di Antonio Pingiori: usare solo ciò che la natura generosamente offre, in modo sostenibile e rispettoso. È stata una serata indimenticabile, un momento in cui la bellezza e la sostenibilità si sono incontrate in un luogo storico, tra i profumi della Sardegna e il suono delle onde del mare. Una serata per ricordare che la bellezza può, e deve, andare di pari passo con la cura del nostro pianeta. Nella lente di VEDO, incarnato dai fotografi Giuseppe Irranca e Andrea Masala della Pawa Srl, si è specchiato un evento senza pari. Un serata dipinta di sostenibilità e rispetto per l'ambiente, raccontata attraverso immagini che esprimono l'amore per la natura e che danno voce al messaggio di Antonio Pingiori. Un racconto visivo, unico nel suo genere, che ha catturato l’essenza di una notte indimenticabile.