Sassari: Rifacimento strade e marciapiedi - un'estate di lavori per una città più sicura

Per i più curiosi, l'estate sarà segnata da lavori di bitumatura in diverse vie, mentre con l'arrivo dell'autunno si passerà a interventi maggiormente impattanti, anticipati rispetto all'apertura delle scuole. Anche i marciapiedi saranno protagonisti, con squadre di lavoro che opereranno in parallelo in diverse strade cittadine. Non è tutto.





Sul tavolo sono già pronti altri quattro progetti per lavori di manutenzione stradale, che ammontano a ulteriori 3,5 milioni di euro. E già da settembre e ottobre saranno avviati ulteriori interventi, che si estenderanno fino alle borgate di La Corte, Tottubella e Campanedda. Il totale della spesa sarà di oltre 6 milioni di euro, che andranno a modificare il volto di circa settanta vie, per un totale di 200mila metri quadri. E tutto questo senza gravare sulle spalle dei cittadini con nuovi debiti, contrariamente a quanto avvenuto in passato. Le ditte incaricate sono specializzate nel settore stradale e saranno capitanate dalle imprese Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. di Porto Torres e S.P.E.A. Scalpellini Posatori E Affini di Roma. Vi invito a rimanere sintonizzati per le prossime comunicazioni che dettaglieranno eventuali modifiche alla viabilità. E mentre camminate per le strade della città nei prossimi mesi, pensate che il disagio momentaneo è il prezzo da pagare per una città più sicura e migliore.

Se avete in mente di passeggiare per le strade di questa nostra bella città nei prossimi mesi, potreste imbattervi in qualcosa di diverso dal solito: un esercito di lavoratori impegnati in un'opera di restyling stradale. E' previsto un intervento di manutenzione, con una spesa di circa 2,5 milioni di euro, pescati per lo più dalle casse comunali, affiancati da un contributo regionale e ministeriale. Si tratta di un'impresa non da poco, mirata a migliorare la sicurezza stradale, con un occhio attento a limitare i disagi per noi cittadini. Per questo, i lavori sono previsti per il periodo estivo e saranno eseguiti anche di notte, per non intralciare il traffico. Gli interventi, mirati e ben calibrati dal Settore Infrastrutture per la Mobilità, riguarderanno sia il cuore della città sia i quartieri periferici e le borgate, senza distinzioni.