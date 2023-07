Ad Orune la seconda tappa dell’estate artistica di Alessio Ninu

L'evento è stato inserito in festival nazionali e internazionali (tra agosto ed ottobre 2021) per celebrare i 700 anni dalla morte del poeta fiorentino. La lezione scenica rappresenta un vero e proprio viaggio emozionale in cui l'artista Alessio Ninu ci accompagna nei segreti più profondi dell'opera di Dante Alighieri, rivisitandola prendendo in considerazione l'impostazione scenica ed estetica e, facendo un costante parallelo con la struttura di un soggetto cinematografico, la psicologia dei personaggi, le simbologie, ma anche i costumi e le credenze del Medioevo, la conoscenza astronomica del tempo, il fascino e il mistero della numerologia, l'importanza della matematica e della musica, le rappresentazioni visive e scenografiche, i colori, l'iconografia, l'ispirazione data alla pittura. Sarà un percorso che unisce lezione scenica ed accademica: nel corso della serata, infatti, verranno affrontate tematiche molto profonde e, specificamente, nella parte relativa alle “pene del contrappasso”, potrebbero essere proiettate alcune scene tratte da film di genere horror. Immagini forti, ma necessarie al percorso: si tratta di 5 minuti di video, adeguatamente presentati, all’interno di uno spettacolo complessivo che supera le due ore e mezzo; il progetto, senza tagli o censure, viene regolarmente inserito nei piani formativi dei licei (classici, scientifici, umanistici). Nato a Quartu Sant ' Elena (Cagliari) nel 1977, Alessio Ninu è laureato in Sociologia all'Università La Sapienza di Roma, è pubblicitario, creatore e curatore d'immagine. Lavora attivamente nel campo dell'arte e dello spettacolo in qualità di autore, musicista, cantante, scrittore, pittore e insegnante. Dei suoi spettacoli (musicali e teatrali) cura anche le coreografie, scrive la regia luci, realizza le scenografie e gli abiti di scena.

Sarà Orune la seconda tappa dell’estate artistica di Alessio Ninu, sociologo, musicista, scrittore, pittore, creatore d’immagine ed insegnante di arti sceniche. Venerdì 21 Luglio, con inizio alle 21.15, ci sarà il meraviglioso e immaginario viaggio del Sommo Poeta che sarà il protagonista della lezione scenica “Dante e il suo viaggio in sette giorni (un accesso emozionale a La Divina Commedia)”, scritto e interpretato da Alessio Ninu, con la partecipazione di Chiara Maccioni. L’evento dedicato a Dante Alighieri fa parte del Progetto artistico, dal titolo “Un’Anima Millenaria”, diviso in tre eventi distinti, ma complementari. Sette serate dedicate all'arte, che iniziano appunto col meraviglioso e immaginario viaggio di Dante. Gli eventi in programma sono a: Orune, 21 luglio (Chiesa Santa Caterina; ore 21.30 - ingresso pubblico: ore 21.15) Quartu S.Elena, 23 luglio (Nuraghe Diana; ore 21.30 - ingresso pubblico: ore 21.15)