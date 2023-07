Cronaca San Teodoro: Vacanza estiva si tinge di nero, turista muore per un malore in mare

In quel lembo di paradiso chiamato Lu Impostu a San Teodoro questo pomeriggio si è consumata una tragedia. Un turista, sedotto dall'azzurro profondo del mare e dal fascino selvaggio dell'isola, ha incontrato la propria morte, probabilmente a causa di un malore mentre si cullava tra le onde del mare. Una giornata di vacanza che prometteva solo spensieratezza e allegria è finita nel peggiore dei modi. Una manciata di bagnanti ha capito, ha corso, ha urlato. Hanno provato a soccorrerlo ma le mani premurose che lo hanno trascinato a riva non sono riuscite a farlo tornare in vita. Ormai il cuore aveva smesso di battere. Sul posto anche l'elisoccorso che ha potuto soltanto costarne il decesso. Il suo viaggio era terminato sulla sabbia di quella spiaggia, lasciando un vuoto grande come il mare che l'aveva cullato per l'ultima volta.