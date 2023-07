Sessantamila euro per il sostegno alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli della pasta fresca

Il bando è rivolto alle imprese agricole singole e associate e prevede un massimale di 60 mila euro con il 40% di cofinanziamento. Verranno finanziate le aziende che operano nei comuni che fanno parte dell’area Gal: Arzana, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili. “Il nostro compito è quello di continuare ad ascoltare le esigenze del territorio - spiega il presidente del Gal Ogliastra Vitale Pili – la strategia che ci ha sempre contraddistinto è quella di dare strumenti per rafforzare i settori che sono un marchio d’identità per l’Ogliastra. La filiera della pasta fresca e il nostro agroalimentare in generale, rappresentano la nostra storia e il nostro futuro che questo bando sta offrendo nuove opportunità di crescita per gli imprenditori più giovani e ci auguriamo vengano colte”. Le domande scadono il prossimo 07 agosto.

Sostenere la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli per le aziende collegate al settore della pasta fresca, queste le finalità del bando pubblicato oggi dal GAL Ogliastra. L’azione “Sostegno alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli collegati alla filiera della pasta fresca”, il cui bando è consultabile online sul sito istituzionale www.galogliastra.it, è diretto prevalentemente a sostenere investimenti per la produzione e la commercializzazione di prodotti destinati ad alimentare le imprese manifatturiere produttrici di pasta fresca tradizionale, al fine di favorire da parte delle stesse, l’utilizzo di materie prime di provenienza locale. A titolo di esempio saranno sostenute le imprese agricole che intendono investire in impianti per la produzione di semilavorati di patate, mulini per la produzione di farine, minifrantoi, minicaseifici ecc. purché gli investimenti siano direttamente collegati alla filiera della pasta fresca.