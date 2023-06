Obicà e il bar a Cagliari nella food hall Panoramica di Rinascente

Una proposta di qualità che riflette i valori di Rinascente, offrendo al visitatore una experience autentica e mai banale, tra lusso e artigianalità, che esalta la tradizione gastronomica italiana in chiave inedita. Per stuzzicare il palato è possibile iniziare da una selezione di Small Plates all’insegna della freschezza - ideali come antipasto o in abbinamento alla Mozzarella di Bufala -, che include proposte come il “Polpo Grigliato con Burratina, Gazpacho Italiano e Crumble di Pane ai Capperi”, i “Friggitelli e Melone Scottati con Soncino, Menta e Sale di Trapani” e la "Tartare di Pomodoro Biologico con Senape, Burrata, Tarallo Sbriciolato, Salsa al Basilico”. Il colore caratterizza anche le novità del comparto Pizze - leggere, soffici e fragranti - come la “Pizza Culatta con Mozzarella di Bufala, Soncino, Crescenza, Pomodorini Gialli a Pacchetelle e Mele Caramellate”. La proposta si completa con i Primi, tra cui spiccano i “Ravioli Freschi ripieni di Ricotta e Spinaci, serviti con Crema di Pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP, Burratina, Salsa al Basilico” e i “Tagliolini al Tartufo Nero Estivo”; le Insalate, disponibili anche in versione vegana; i Secondi, tra cui il “Summer Burger con Polpo Grigliato, Stracciatella, Zucchine in Pastella, Riduzione all'Aceto Balsamico, Patate Novelle con Prezzemolo”, e, per concludere, i Dolci, tra cui la “Panna Cotta con Pesche Caramellate e Crumble alla Vaniglia”.





L’esclusiva Food Hall annovera anche l’offerta mixology de Il Bar, il concept del Gruppo Obicà dedicato al mondo della miscelazione, caratterizzato da un’elegante sala dominata da una scenografica bottigliera con alle spalle una panoramica vetrata sulla Marina. Fiore all’occhiello dell’offerta, che comprende anche una proposta food dal carattere internazionale, è “Grimorium”, la speciale drink list ideata da Oscar Quagliarini - uno dei professionisti della mixology più noti in Europa -, costituita da otto cocktail ispirati al mondo della magia verde. Un vero e proprio libro degli incantesimi che associa i poteri delle piante a una selezione di drink dai nomi evocativi come “Onniscienza - Assenzio, Acqua Sciroppata al Cetriolo, Bitter al Cedro Verde - ”, “Lacrima di Cielo - Gin infuso al Butterfly Pea Flower”, “Profezia - Bulleit Rye Whiskey infuso al Cristallo di Rocca e Zenzero Rosso, Ginger Beer, Lime e Timo -” ed “Eclissi - Vodka, Vermouth Bianco, Bitter al Bergamotto, Sfera Fumée e Sesamo Nero -”. L’offerta de Il Bar è arricchita da un elegante dehors al piano terra di Rinascente Cagliari, che affaccia direttamente su via Roma: una tappa ideale per bere un caffè o sorseggiare una bevanda rinfrescante durante le giornate di shopping. Con le nuove aperture a Cagliari, il Gruppo Obicà è ora presente in quattro store Rinascente: a Milano Piazza Duomo e Palermo Via Roma con i marchi Obicà e Il Bar, e da novembre 2022 a Torino Via Lagrange con il marchio Obicà. Le Food Hall Rinascente sono concepite come polo di attrazione nel percorso in store, per i visitatori locali e internazionali. La ricerca e l’innovazione continua sono parte del DNA del marchio Rinascente e si esprimono anche attraverso scelte out-of-context. Una proposta diversa in ogni città per offrire al visitatore una experience autentica, tra lusso e artigianalità, mai banale, che esalti le eccellenze del territorio.

Obicà Mozzarella Bar approda in Sardegna con il suo primo ristorante a Cagliari, portando in città la sua proposta food informale e di altissima qualità e il suo approccio conviviale e cosmopolita. A pochi passi da Piazza del Carmine e dal porto, il locale si trova all’interno della rinnovata Food Hall al sesto piano della Rinascente di Via Roma, che include tra i suoi spazi anche Il Bar, l’elegante cocktail lounge panoramica con vista sulla Marina e su Largo Carlo Felice. In contemporanea con tutti i ristoranti Obicà in Italia, la location sarda presenta “Summer Beauty”: il nuovo menù estivo dedicato all’esaltazione dei sapori stagionali e delle materie prime attraverso inaspettate sfumature di colori e sapori, per un tuffo nel cuore dell’estate tra ingredienti d’eccellenza, originali accostamenti e grandi classici del Gruppo.