Miniera Tres Montis, l'assessore Pili la prossima settimana incontra i sindacati

“Deve essere chiara l’intenzione da parte della Giunta di tutelare i lavoratori - spiega l’Assessore Pili - ed è per questo che abbiamo individuato come exit strategy la possibilità per il personale che non verrà ingaggiato dal nuovo concessionario di essere impiegato dalla Società Igea nelle aree minerarie dismesse di competenza della società Igea, presenti in aree limitrofe a quelle dei territori comunali di Silius e San Basilio. Siamo aperti al dialogo e al confronto con le parti sindacali convocate mercoledì prossimo, sarà quella - ha concluso l’Assessore - l’occasione per fare un bilancio della situazione è tracciare le linee di una seria programmazione che tenga in considerazione e valorizzi le competenze e il lavoro di chi fino a oggi è stato impiegato nella miniera Tres Montis”.

L’Assessorato dell’industria tiene alta l’attenzione sulla necessità di garantire stabilità e dare certezze ai lavoratori della miniera Tres Montis. A questo proposito è stato convocato dall’Assessore dell’Industria, Anita Pili, per mercoledì 21 giugno alle ore 10 presso l’Assessorato l’incontro con i sindacati.