Un muro di pale eoliche davanti a Chia e a Santa Margherita - Opposizione del GrIG

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha presentato (15 giugno 2023) un atto di opposizione all’istanza di concessione demaniale marittima per la realizzazione di una centrale eolica offshore nel mare prospiciente Chia (Comune di Domus de Maria) e Santa Margherita (Comune di Pula): 47 aerogeneratori di potenza nominale di 15 MW ciascuno per una potenza nominale complessiva totale installata pari a 705,0 MW ad una distanza minima di circa 17 chilometri al largo della costa (quindi assolutamente visibile dal litorale), con cavidotti e servizi vari, stazione a terra a Sarroch, progettata dalla società milanese Regolo Rinnovabili s.r.l.. Come in tutti gli altri casi analoghi, in assenza di alcuna pianificazione preventiva, di alcuna considerazione della necessità dell’energia producibile, di alcuna verifica dell’utilizzabilità dell’energia producibile, di alcuna valutazione dell’impatto ambientale. La società energetica milanese Regolo Rinnovabili s.r.l., controllata dalla multinazionale tedesca BayWar.e. AG, è ben presente in questa corsa all’accaparramento dei mari sardi con tre istanze (nel mare del Sulcis, davanti a Chia e S. Margherita, nel mare della Sardegna nord-ovest), ha anche presentato analoghe proposte nelle acque di Brindisi e della Maremma toscano-laziale. Con quest’ultima siamo complessivamente a venti istanze e a venti atti di opposizione da parte del GrIG. Il GrIG ha presentato l’atto di opposizione alla Capitaneria di Porto di Cagliari e ha informato contemporaneamente il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Rappresentante unico statale nelle Conferenze di servizi, la Regione autonoma della Sardegna, i Comuni di Pula, di Domus de Maria e di Sarroch. L’assalto ai mari della Sardegna. Con quest’ultima nei mari della Sardegna meridionale sono ben 20 le istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di altrettante centrali eoliche offshore flottanti nei mari sardi. Venti tentativi di accaparramento di migliaia di chilometri quadrati di mare della Sardegna, venti atti di opposizione da parte del GrIG. Il GrIG in tutti i casi, ha chiesto il diniego della concessione demaniale in assenza di pianificazione e di procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Nei mari sardi in tutto venti progetti di centrali eoliche offshore flottanti, 1.031 “torri eoliche” in progetto, per una potenza complessiva – per quanto si è a conoscenza – pari a 17.048 MW, dei quali 13.890 MW collegati al sistema elettrico isolano e altri 3.158 MW collegati al sistema elettrico peninsulare. Complessivamente sono stati predisposti e depositati presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Cagliari ben dodici progetti di centrali eoliche offshore nei mari della Sardegna meridionale, con 448 aerogeneratori in tutto previsti. Altri tre progetti sono stati depositati presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Olbia, con 308 aerogeneratori complessivamente previsti. Tre altri progetti sono stati depositati presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres, con 120 aerogeneratori previsti. Infine, due altri progetti sono stati depositati presso la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con 158 aerogeneratori previsti.