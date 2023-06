Akènta svela la sua nuova veste speciale ad Alghero in un evento imperdibile: Venerdì 9 giugno al Riservato, aperto a tutti

«Akènta sta diventando un riferimento per gli amanti delle bollicine a livello regionale e non solo», sottolineano dalla Cantina Santa Maria La Palma «Questo vino sta conquistando sempre più appassionati a livello nazionale e internazionale e, in virtù del suo gusto, origine e nome, si sta posizionando come il simbolo delle bollicine prodotte in Sardegna: per questo crediamo che il suo successo rappresenti un orgoglio per tutta la nostra splendida isola». Akènta Special Edition sarà disponibile alla vendita solo attraverso le attività del circuito Ho.Re.Ca. (bar, ristoranti ed enoteche) partner della Cantina Santa Maria La Palma e nelle enoteche ufficiali dell’azienda. Questa etichetta rappresenta il frutto di un impegno costante da parte degli oltre 300 soci dell’azienda e del team della cantina. L’evento di presentazione inizierà alle 19.00 al Riservato Beach Bar ed è aperto al pubblico sino a esaurimento posti.

La Cantina Santa Maria La Palma, rinomata cantina vinicola sarda, è orgogliosa di annunciare il lancio di Akènta Special Edition, un'esclusiva edizione del popolare spumante di Vermentino di Sardegna. Akènta Special Edition rappresenta un’edizione in total white della bottiglia, un modo per celebrare e rendere omaggio all’animo elegante e chic della Sardegna, perfetta per le splendide serate estive e gli eventi più prestigiosi. Dopo una prima presentazione privata tenutasi presso il Ristorante Frades a Porto Cervo l’azienda ha scelto Alghero, la propria casa, per la presentazione ufficiale al pubblico con una serata speciale: un party ospitato nella serata di venerdì 9 giugno nella location del Riservato Beach Bar, uno dei locali più belli della Riviera del Corallo. Questo vino viene prodotto da uve di Vermentino di Sardegna DOC coltivate in un contesto naturale unico: buona parte dei vigneti si trovano infatti nell’area del Parco di Porto Conte, un territorio protetto e dalla grande valenza naturale. Akènta, il cui nome deriva da A Chent’Annos, un detto sardo di buon auspicio dedicato ai brindisi migliori, nel corso degli anni si è affermato sempre di più come “la bollicina di Sardegna”, divenendo una delle referenze preferite da chi ama i vini spumanti.