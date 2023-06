Alghero si prepara per l'atteso Nautic Event 2023 sulla Banchina Dogana - Appuntamento venerdì 9 giugno alle 10

L'obiettivo principale è sostenere lo sviluppo del turismo nautico in Sardegna, collegando la domanda turistica diportistica con tutti gli attori presenti sul territorio regionale, contribuendo così alla creazione di numerosi prodotti turistici fruibili in diverse aree. Il messaggio fondamentale da trasmettere ai diportisti riguarda l'offerta turistica presente non solo nelle marine e nei porti turistici, ma anche al di là di essi. Il "Nautic Event 2023" si propone quindi non solo come una semplice esposizione, ma come un prezioso strumento di divulgazione per far conoscere il territorio regionale e la sua vasta gamma di servizi disponibili nell'isola. L'azione del Nautic Event non si esaurirà nei primi giorni di giugno, ma è concepito come un formato esportabile e replicabile anche in contesti fieristici. Nell'offerta turistica che intende rappresentare, continueranno ad essere valorizzate e promosse la componente culturale, archeologica, etnografica e le eccellenze delle produzioni tipiche locali. Il "Nautic Event Sardegna 2023" è un'iniziativa di marketing territoriale che gode del concreto sostegno della Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude&Trigu, che coinvolgerà numerosi protagonisti dell'estate in arrivo. In questa edizione, la sede sarà Alghero, con uno dei porti più grandi della Sardegna dedicato alla nautica da diporto, presso il waterfront "Banchina Dogana". L'evento è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'Amministrazione comunale e del Consorzio del Porto di Alghero.Saranno numerose le attività che caratterizzeranno i tre giorni di giugno, attraverso la creazione di un percorso espositivo e narrativo dell'offerta integrata mediante la creazione di postazioni che esporranno le proposte di macro aggregati territoriali, in cui le marine in partnership con gli operatori dei vari territori saranno i protagonisti e i promoter del racconto del territorio. E poi i temi: il territorio e la tutela ambientale, gli eventi, le storie, i racconti. Un percorso di impatto. Per tre giorni, uno più interessante e ricco di spunti dell’altro. E con particolare riferimento all’ambiente, la collaborazione con la Fondazione One Ocean, attraverso varie azioni di sensibilizzazione sia dirette ai giovani che alle industrie e ai vari soggetti che operano in campo industriale. Con un obiettivo principale, quello di creare una nuova cultura sia per quanto riguarda, in generale, i rifiuti (non solo di plastica) e sia per cercare di costruire un’economia blu sostenibile. Per capire quanto il mare e l’acqua siano centrali nel pensiero dell’uomo. In occasione dell’evento di Alghero i partecipanti al Nautic Event verranno invitati a sottoscrivere la Charta Smeralda: un codice etico che guida individui, enti e organizzazioni verso comportamenti rispettosi dell’ambiente. Da tutelare. Sempre.