Cronaca Scandalo ambientale: A Uta e Sestu (Ca) due denunce per smaltimento illecito di rifiuti

Il personale del Nucleo Investigativo di Cagliari e della Stazione Forestale di Uta è intervenuto in due distinte operazioni a Cortexandra in agro di Sestu e a Macchiareddu in agro di Uta. I Forestali hanno individuato delle colonne di fumo nero ed hanno colto in flagranza di reato due persone intente a bruciare materiale plastico: in agro di Sestu venivano così smaltiti residui di teloni di serre destinate a coltivazioni orticole, in agro di Uta, in un cantiere edile, degli imballaggi plastici. L'illecita combustione di rifiuti è particolarmente insidiosa per l'ambiente e per la salute delle persone. Dalla combustione vengono immesse in ambiente sostanze tossiche, per questo motivo l'attività è punita dal dalla Codice dell'Ambiente con pene severe che prevedono sino a 5 anni di reclusione. L'operazione condotta si inquadra nell'attività istituzionale del Corpo Forestale nel contrasto all'abbandono e smaltimento illecito dei rifiuti.