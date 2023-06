Cagliari: Il mondo oltre i confini della vista: l'incantevole percorso di un retinopatico che ha saputo vedere con il cuore

Un disabile visivo che dipinge è un po' strano e fa notizia. Un cieco che usa per comunicare un linguaggio visivo come la pittura non è una cosa di tutti i giorni. L'autore racconta la sua storia come opportunità esistenziale e presenta alcune sue opere. Andrea Ferrero Sette è Laureato in Economia e Commercio, lavora al CRS4 nell'ufficio Controllo di gestione. Dal 2016 si occupa anche di Accessibilità Universale all'interno del Programma Comunicazione e dal 2018 collabora con il Programma Natural Interaction and Knowledge Management Technologies al progetto Over The View, il cui obiettivo è fornire alle imprese gli strumenti per progettare nuova soluzioni per le esposizioni museali accessibili, con particolare riguardo verso l'accesso per le persone con disabilità sensoriale.

Alla Biblioteca Montevecchio Andrea Ferrero Sette presenta alcune sue opere. Appuntamento martedì 13 giugno alle 16.30. Ne ho fatto di tutti i colori e adesso ve li racconto. Storia semiseria di un retinopatico inguaribilmente ottimista Martedì 13 giugno alle ore 16.30 presso la Biblioteca Montevecchio nell'omonima via la civico n. 29 a Cagliari, Andrea Ferrero Sette presenta "Ne ho fatto di tutti i colori e adesso ve li racconto. Storia semiseria di un retinopatico inguaribilmente ottimista".