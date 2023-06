Alghero: Servizio igiene urbana, chiarimento dell'Amministrazione

L'amministrazione sentite le parti, già da questa mattina ha compiuto opera di mediazione, che nella mattina di domani si concretizzerà in un incontro tra sindacati e azienda, pur chiarendo che il suo compito primario sarà quello di verificare che la pianta organica giornaliera dei servizi sia garantita al di là delle vertenze tra sindacato e azienda su accordi che non riguardano l'amministrazione e che non incidono sul rapporto contrattuale. Resta inteso che laddove la discussione in corso dovesse arrecare disservizi o mantenere gli stessi scoperti, l'amministrazione interverrà con gli strumenti propri, previsti dai rapporti contrattuali. I rapporti tra sindacati e azienda dovranno essere gestiti con buon senso e rispettando sia gli accordi presi che le politiche di gestione/esigenze aziendale su cui l'amministrazione non interferisce finchè il servizio non ne risente e finché vengono garantiti i reali diritti dei lavoratori.

In merito alla nota a firma del consigliere Mimmo Pirisi, che correttamente usa sempre il condizionale, l'Amministrazione comunale interviene per chiarire quanto si sta verificando in seno all'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana ad Alghero. In questi giorni la ditta si appresta a stabilizzare diversi lavoratori (da tempo determinato a tempo indeterminato) sulla base di un accordo siglato tra i sindacati e l'azienda, che in totale trasparenza prevede che i lavoratori da stabilizzare vengano attinti da una graduatoria (siglata e concordata tra le parti) sino alla copertura dei posti previsti a tempo indeterminato. La questione vede le parti non allineate sulle modalità e tempistiche a suo tempo concordate.