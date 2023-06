Cronaca Entusiasmo e tante presenze al Festival Bardunfula nella tre giorni di Sassari

I più piccoli che volevano seguire le presentazioni dei libri anche delle fasce d'età superiori. Adulti e ragazzini che si sono sfidati ai giochi da tavolo. Turisti incuriositi che hanno visitato il Padiglione Tavolara e qualcuno ha partecipato persino ai laboratori. Istantanee di un'edizione particolarmente riuscita: la 4^ di Bardunfula, il Festival dei libri e delle culture di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, ideato dall'associazione Il Colombre. Da venerdì pomeriggio e per le intere giornate di sabato e domenica, i Giardini Pubblici nella parte alta e il Padiglione Tavolara di Sassari sono stati animati da centinaia e centinaia di famiglie, e non solo. La location e l'ampia scelta di attività, tutte di qualità grazie alle tante collaborazioni sarde, nazionali e internazionali, sono state le carte vincenti per un'edizione che ha registrato un incremento di partecipanti. E ha avuto anche la funzione di incuriosire i turisti tedeschi, inglesi e svizzeri che visitavano Sassari. Che è poi uno degli obiettivi non solo dell'amministrazione comunale ma anche del progetto “Salude & Trigu” della camera di Commercio del Nord Sardegna, che promuove e sostiene gli eventi come appunto il Festival Bardunfula. Il libro è tornato al centro del Festival con presentazioni accattivanti, fatte di racconti e anche di dialoghi con scrittori e scrittrici sui temi della libertà, delle città vivibili e dell'educazione alla pace. Da segnalare la presenza di Claudio Madia, primo presentatore dell'Albero Azzurro, applaudito da grandi e piccini nello spettacolo e autore di un laboratorio per adulti partecipatissimo. Così come grande successo per lo spettacolo di marionette proposto da Nadia Imperio. Il maltempo ha costretto a spostare la rappresentazione all'interno del Padiglione Tavolara che non è riuscito a contenere tutti gli spettatori interessati. Il tema ecologico “Vivere la Natura, il mondo è casa...” ha confermato il suo appeal per bambine e bambini, particolarmente recettivi. Infine va ricordato che gli alunni dell'Istituto Comprensivo P. Tola di Sassari hanno declamato i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alla presenza di Carmen Fraietta, garante per l'Infanzia del Comune di Sassari, hanno letto la proposta di istituzione di un Consiglio Comunale dei ragazzi. Chiusa la tre giorni sassarese, l'associazione Il Colombre è ora al lavoro insieme alla Cooperativa Synérgo per la “trasferta” di Bardunfula a Thiesi, il 17 e 18 giugno.