Dal primo giugno torna ad Alghero il Birralguer

Infine, il 4 giugno sarà dedicato alla musica in levare, con i Craze Dance (ska in Sardegna), il release party di Forelock e il dj set di Bunna degli Africa Unite. Oltre alla musica, il Birralguer celebra la birra artigianale. Ci saranno circa 100 diverse birre disponibili alla spina, provenienti da birrifici sardi come Marduk, Dolmen, BAM, 'Nora, Birra Sòrrisi, Isola, Seddiau, Coros, Chemu, Sorres, Astore e Scialandrone, nonché da birrifici della penisola come Baladin (Piemonte) e Moi (Puglia). Ci sarà anche una sezione internazionale con birre di Kühbacher e altri ospiti provenienti da diverse parti del mondo. Lo street food avrà un grande spazio all'evento, con 20 operatori gastronomici tra stand e truck food che proporranno deliziosi piatti in abbinamento alle birre. Inoltre, ci sarà un mercatino artigianale con opere realizzate a mano da artisti locali. L'ingresso al Birralguer - Sardinian Craft Beer Festival è gratuito e l’apertura ogni giorno è alle ore 17. 4 giorni di evento, circa 100 tipologie di birra artigianale, 20 birrifici, 20 operatori di street food tra stand e track, 15 tra concerti e dj set, circa 50 artisti sul palco e un super mercatino degli artigiani. Con questi numeri il Birralguer Sardinian Craft Beer Festival si appresta festeggiare al meglio le 10 candeline e si conferma come la manifestazione di piazza con cui inizia la stagione estiva degli eventi nella Riviera del Corallo.

Il Birralguer - Sardinian Craft Beer Festival è un evento che si tiene annualmente nella Riviera del Corallo, in Sardegna, ed è giunto alla sua 17ª edizione. Questo festival, che celebra le birre artigianali, la musica dal vivo e lo street food, si svolge nel Piazzale della Pace, di fronte al porto di Alghero, e coincide con il lungo fine settimana della Festa della Repubblica italiana, da giovedì 1 a domenica 4 giugno. Per festeggiare il decimo anniversario del festival, gli organizzatori hanno coinvolto diversi artisti di fama nazionale e internazionale. Tra di essi, ci sono Dj Ringo e Dj Toky di Virgin Radio, Bunna degli Africa Unite e il release party dell'ultimo disco di Forelock. Dj Ringo, uno dei disc-jockey italiani più famosi, suonerà insieme a Dj Toky il 2 giugno, trasformando il piazzale della Pace in una dancefloor rock'n'roll. Bunna, voce e fondatore degli Africa Unite, proporrà un dj set dedicato alle varie evoluzioni del reggae e del dub. Inoltre, Forelock presenterà in anteprima il suo terzo disco durante il release party. Il programma musicale del Birralguer comprende anche altri artisti e band di diversi generi. Ad esempio, il 1º giugno si esibiranno i Tremendi (folk-rock), Alessandro Azara in quintetto con un tributo a Rino Gaetano e i Senza Base (pop). Il 2 giugno sarà interamente dedicato al rock, con gli Hollywood Band, un tributo femminile agli AC/DC delle Dress In Black e i dj Ringo e Toky. Il 3 giugno si potrà ascoltare il country degli On The Road Band, l'anteprima assoluta dei Riviera Blues con un tributo a Luciano Ligabue e le sonorità revival di Gianna Dettori e The 90's Hits Band.