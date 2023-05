Cronaca Travolto da un’auto sulla Sassari-Alghero, sedicenne in gravissime condizioni

Dramma sulla quattro corsie Sassari-Alghero: un ragazzo di 16 anni è stato investito da un'auto, nel tratto fra Olmedo e la città della Riviera. Soccorso dal 118. Il giovane è stato trasportato con l'elicottero dell’Areus all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in condizioni disperate. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Alghero, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Un grave incidente stradale ha scosso la strada tra Alghero e Olmedo oggi. Un ragazzo di 16 anni, che era sceso dall'auto in panne dei suoi genitori, è stato travolto da un veicolo in transito. L'elisoccorso è stato chiamato sul posto per recuperare il ragazzo e trasportarlo d'urgenza in ospedale. L'incidente ha causato una temporanea interruzione del traffico lungo la strada tra Alghero e Olmedo per consentire le operazioni di soccorso e le indagini in corso. Le autorità competenti stanno lavorando per determinare le cause precise dell'incidente e garantire che vengano prese le adeguate misure preventive per evitare futuri incidenti.