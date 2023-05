Cronaca Schianto mortale alle porte di Sassari

Una terribile tragedia ha sconvolto la serenità della scorsa serata lungo la strada per Sassari, subito dopo il noto punto di riferimento di Bricoman. Un violento incidente stradale ha coinvolto un'auto e una motocicletta, portando alla morte di un giovane operaio di 34 anni originario di Usini. Accanto a lui, viaggiava la sua fidanzata di 27 anni, il cui stato di salute è stato immediatamente giudicato gravissimo. Pare che l'incidente abbia avuto origine da un pericoloso sorpasso, generando conseguenze drammatiche. Il tragico evento si è verificato ieri sera, intorno alle 21:30, subito dopo aver superato la rotatoria di Tecnomat, nota in passato come Bricoman, in direzione Sassari. L'impatto tra la moto e l'auto è stato devastante, lasciando poche possibilità di sopravvivenza. L'operaio ha colpito violentemente la sua testa contro il guardrail, perdendo la vita all'istante, mentre la sua fidanzata è stata sbalzata al di là della barriera metallica. Le sue condizioni sono state valutate immediatamente come gravissime, gettando tutti nell'angoscia e nella disperazione. In tutta fretta, la giovane donna è stata trasportata all'ospedale civile Santissima Annunziata, dove lotta con tutte le sue forze per sopravvivere. Il suo stato di salute è critico e il personale medico, insieme agli operatori sanitari, sta profondendo ogni sforzo possibile per salvarle la vita. Nonostante gli sforzi instancabili, l'esito rimane incerto e le speranze si alternano con l'angoscia. Questo drammatico incidente ha lasciato un'intera comunità sotto shock, mentre parenti e amici si stringono intorno alle famiglie colpite da questa tragica perdita. (p.t.)