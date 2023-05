In bicicletta contro il cancro per rinascere: il Consorzio del Pecorino Romano sostiene il tour delle Pink Flamingos





“Siamo orgogliosi di sostenere il percorso delle Pink Flamingos”, dice il presidente del Consorzio Gianni Maoddi. “Con il loro esempio trasmettono un messaggio forte e positivo alle donne che hanno combattuto o stanno ancora combattendo il cancro, incoraggiandole a non arrendersi e dando loro l’esempio concreto di come la rinascita, anche dopo una malattia così impattante anche dal punto di vista psicologico, sia possibile”. Prontissima a partire con tutto l’entusiasmo che un’esperienza così coinvolgente richiede, la presidente dell’associazione Pink Flamingos, Maria Cristina Concas: “È con particolare soddisfazione che la nostra associazione desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti al consorzio del Pecorino CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO PECORINO ROMANO Corso Umberto I 226- 08015 Macomer (NU), tel. 0785 70537, fax 0785 72215, e-mail: info@pecorinoromano.com, www.pecorinoromano.com Romano, per la grande generosità e lo spirito di solidarietà che è stato concretamente mostrato, consentendoci di realizzare la nostra manifestazione. L’augurio – sottolinea - è che la nostra filosofia possa costituire un esempio da seguire anche per le altre donne che hanno fronteggiato e superato la lotta contro il cancro, riprendendo lo slogan che ha accompagnato la manifestazione, “Scegli di essere positivo, ci si sente meglio” (Dalai Lama)”.

In bicicletta da Cagliari alla Maddalena e ritorno, facendo tappa negli ospedali oncologici dell’isola con un doppio obiettivo: sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica all’aria aperta come strumento di prevenzione e raccogliere fondi per acquistare caschi refrigeranti che impediscano la caduta dei capelli quando ci si sottopone a chemioterapia. Il tutto, gemellando e mettendo in rete gli ospedali oncologici della Sardegna. Il Consorzio di tutela del Pecorino Romano sostiene il tour delle Pink Flamingos (fenicotteri rosa), capitanate dall’avvocato Maria Cristina Concas. Quindici donne, tre uomini ad accompagnarle, furgoni e auto di appoggio, necessari per tappe così lunghe e per la sicurezza in strada. Partenza domenica, 28 maggio, dall’ospedale oncologico Businco di Cagliari: prima tappa è la Cagliari-Oristano, di 103 km. Seconda tappa il 29 maggio Oristano-Alghero di 109 km; terza tappa martedì 30 Alghero-Sassari di 36 km, poi il 31 la Sassari-La Maddalena127 km; quinta tappa giovedì 1° giugno La Maddalena-Olbia 67 km; sesta tappa il giorno successivo Olbia- Nuoro di 108 km, poi sabato 3 la Nuoro-Lanusei di 70 km, e ottava e ultima tappa domenica 4 giugno Lanusei-Cagliari 137 km. Festa finale al Parco delle Emozioni, a Molentargius, tra l’esplosione di rosa dei fenicotteri che lo abitano.