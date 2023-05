Un po' a sorpresa, la commissione – considerate le numerose adesioni – ha deciso di selezionarne ben 18 invece delle 16 inizialmente previste, dimostrando così una grande attenzione e interesse verso la qualità e la varietà delle opere presentate. Presto verranno resi noti i nomi dei cantanti che dovranno poi gareggiare tra loro per conquistare il trofeo finale. L'Associazione Culturale Festival della Canzone Algherese APS ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle selezioni. “Un caloroso abbraccio va a tutti quelli che non hanno superato la selezione e consigliamo loro di mantenere le canzoni inedite, così da poterle poi ripresentare per la 15^ edizione del festival della Canzone Algherese nel 2024” dichiarano gli organizzatori. I biglietti sono già in vendita al costo unico di 10 euro a serata. Si possono acquistare presso "Tot per la Música" in via Antonio Lo Frasso, n. 10 ad Alghero (tel. 079/976137).

Cresce l'attesa per il Festival della Canzone Algherese, che torna a distanza di oltre trent’anni con la sua 14^ edizione. Il 5 maggio scorso si è conclusa la prima fase, quella della consegna delle canzoni. Tante le adesioni, con diversi artisti che si sono cimentati nella creazione di nuovi brani in algherese con la speranza di superare la selezione. Tutte le canzoni presentate sono state attentamente valutate, con non poche difficoltà, dalla commissione interna del Festival e la scorsa settimana è stato consegnato agli organizzatori il verdetto finale.