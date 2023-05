Carloforte: E-Distribuzione rafforza i suoi impianti presso l’isola in previsione del periodo estivo

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare alcuni progetti di sviluppo della rete elettrica al fine di rendere la stessa sempre più moderna, resiliente ed efficiente” e per i quali il Sindaco ha garantito il proprio supporto per la gestione dell’iter autorizzativo. Fabrizio Milia, Capo Centro Controllo Rete della Sardegna di E-Distribuzione afferma “Abbiamo presentato con molto piacere questa nostra iniziativa volta ad andare anche quest’anno incontro alle esigenze del territorio in un’ottica di vicinanza e sostenibilità, con il Comune di Carloforte ci lega inoltre da tempo un rapporto di amicizia e collaborazione che abbiamo voluto ancora una volta rinnovare” Il Sindaco di Carloforte, Stefano Rombi dichiara: "Siamo contenti della collaborazione con E-Distribuzione e della possibilità di garantire un servizio migliore all'Isola di San Pietro nel periodo estivo. Auspichiamo che questi rapporti di cooperazione possano proseguire costantemente nel tempo".

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha incontrato l’Amministrazione Comunale di Carloforte per presentare la propria iniziativa di installare nell’Isola di San Pietro per il periodo estivo un Gruppo Elettrogeno da 2 MVA (Megavoltampere) , pari a una potenza di 2.000 Kilowatt, al fine di prevenire eventuali disagi derivanti dall’incremento dei consumi. Il Gruppo Elettrogeno sarà infatti operativo già dal 29 maggio e fino al 31 agosto e di fatto è quanto viene tecnicamente definito come riserva fredda, cioè una riserva di potenza erogabile in caso di necessità in poco tempo.