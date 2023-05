Cronaca IPSEOA SASSARI: Svolta la marcia della legalità

Per difendere i valori della legalità, della giustizia e della democrazia, il 23 maggio 2023 (Giornata Nazionale della Legalità), le alunne e gli alunni delle classi prime e seconde dell’IPSAR-IPSEOA di Sassari hanno dato vita alla Marcia della Legalità dal titolo “Semi di libertà “. Partiti dall’Istituto, dopo aver allestito nel giardino un’aiuola commemorativa dedicata ai Magistrati Falcone e Borsellino e ai caduti per mano mafiosa, alunni e docenti hanno attraversato il quartiere di Latte Dolce, incontrando il pubblico della strada. È stata una manifestazione collettiva e partecipata, significativo esempio di cittadinanza attiva. I documenti prodotti in classe, condivisi durante le soste, hanno consentito la riflessione su ciò che è accaduto.