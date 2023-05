Tutto pronto per Mont'Albike - Sabato e domenica all'insegna dello sport

Saranno presenti: il Presidente dell'Unione dei Comuni e Sindaco di Posada Salvatore Ruiu, il Sindaco di Torpè Martino Sanna, l'Assessore alla cultura di Orune Giulia Pittalis, la consigliera comunale di Onanì Liana Curreli, il Sindaco di Osidda Serafino Doneddu, il Sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, referente istituzionale del comune di Lodè, i componenti dell'ufficio di piano Antonio Ortu, Mirko Costa e Rita Gessa, e i rappresentanti delle aziende esecutrici del progetto Ediguida con Bernardino Esposito e inCoerenze con Elena Salzano. A seguire, sempre a Siniscola, la giornata sarà dedicata ad una divertente ciclopedalata family che partirà dalla frazione Santa Lucia fino alla spiaggia di S’ena ‘e sa chitta e ritorno (lunghezza approssimativa di 10 Km - Utenza basica: famiglie e bambini sopra gli 8 anni accompagnati). Pensati proprio per i bambini i diversi momenti di intrattenimento e gioco, con un affascinante spettacolo di bike trial e una divertente caccia al tesoro. Domenica 28 maggio, con partenza da piazza Sant’Antonio a Torpè, spazio ai bikers esperti con un percorso di circa 39 km all mountain nel Parco di Tepilora, a partire dalle 8:00. Nel pomeriggio, alle 16:00, presso il Centro Polivalente di Torpè, un ultimo momento di confronto con il seminario dal titolo: “Ciclo viaggi e accoglienza: Tepilora Patrimonio accessibile a tutti”.





Interverranno: l'assessore Marco Zirottu del comune di Torpè, Alessandro Serra, Direttore Federazione Provinciale Coldiretti Nuoro, FIE Federazione Italiana Escursionismo e Luigi Milano che porteranno la propria testimonianza sulle buone pratiche in atto in merito all’escursionismo accessibile da loro applicate in altri territori che possono essere replicate sul Montalbo; Fabio Novelli, Presidente Motus ASD; Elena Murgia, community Yallers, associazione di promozione sociale con l’obiettivo principale della scoperta e valorizzazione del territorio attraverso il web i social media. Modera Elena Salzano. PROGRAMMA SABATO 27 MAGGIO ore 14:30 ritrovo partecipanti in piazza a Santa Lucia, nei pressi della Torre Aragonese ore 15:00 Saluti istituzionali e partenza del Percorso Family da percorrere lungo le cale di Santa Lucia e la spiaggia dei Confetti ore 15.30 Arrivo alla spiaggia di S’ena ‘e sa chitta e rinfresco/Show Cooking con buffet per tutti i partecipanti presso lo stabilimento “L’Isola Rossa” a cura dello chef Roberto Fronteddu ore 17:00 Rientro attraverso la pineta di Mandras e arrivo al punto di partenza in piazza a Santa Lucia All’arrivo spettacolo acrobatico di bike trial con Davide Riffaldi, caccia al tesoro organizzata dalle operatrici del CEAS di Santa Lucia, il tutto immerso nella meravigliosa cornice del piccolo borgo dove i visitatori potranno visitare anche tanti interessanti stand agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica e di esposizioni fotografiche. Infopoint di promozione dell’evento e del progetto, distribuzione gadget e materiali promozionali PROGRAMMA DOMENICA 28 MAGGIO ore 8.00 Raduno partecipanti esperti, verifica requisiti, registrazione presso il Centro Polifunzionale in piazza Sant’Antonio a Torpè ore 9:00 Partenza del tour all mountain nel Parco di Tepilora con guide titolate e iscritte all’Albo Regionale della Regione Sardegna ore 13:30 Rientro al Centro Polifunzionale e pranzo per i partecipanti ore 16:00 Seminario dal titolo: “Ciclo viaggi e accoglienza: Tepilora Patrimonio accessibile a tutti” presso Centro Polifunzionale

Due giorni all’insegna dello sport e del divertimento: sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 si terrà la manifestazione Mont’Albike Tour, aperta alle famiglie e ai bikers più esperti e organizzata nell’ambito del progetto “Ecosistema ospitale del Mont’Albo” presso l’Unione dei Comuni del Montalbo (composta dai Comuni di Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Posada, Siniscola e Torpè, nel distretto amministrativo della provincia Nuoro). A dare il via all’evento, sabato 27 maggio alle ore 11.30 la conferenza stampa di lancio presso la sala dell'Unione dei Comuni Mont'Albo a Siniscola, che vedrà anche la presentazione dei materiali di comunicazione realizzati per il progetto: guide e depliant in italiano e inglese, gadget, portale web e social collegati, un insieme di strumenti di promozione del territorio che raccontano i nove comuni con una nuova voce moderna e coinvolgente.