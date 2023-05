Strada Sassari-Alghero, Tedde (FI): Urge definizione della struttura commissariale e nomina del subcommissario

"Da allora, a seguito di pressanti richieste di Solinas e di altri esponenti politici del territorio vennero reperite le risorse per il completamento, che purtroppo non sono più sufficienti -commenta Tedde-. Ad oggi quelle speranze del territorio non si sono purtroppo materializzate nell’avvio dei lavori, nonostante l’annuncio dell’imminente appalto, fatto a settembre 2022, dei lotti 1 più circonvallazione urbana, del lotto 4 e della bretella per l’aeroporto, che ipotizzava anche il reperimento delle necessarie risorse aggiuntive mediante definanziamento di un tronco della strada 554. Il ministro Salvini nel dicembre 2022 aveva anche garantito che entro Natale avrebbe dato il via libera all’appalto.





Ma ad oggi sulla strategica opera pubblica è calato il silenzio assoluto -lamenta l'ex sindaco di Alghero-." Tedde sottolinea di non essere abituato a nascondere la testa sotto la sabbia, e che su questo progetto non si sente "frenato" da vincoli di maggioranza. "Ribadiamo a gran voce che non sono più procrastinabili le scelte che il Presidente Solinas deve fare nel definire il confine e i contenuti di una struttura commissariale efficiente, con uno e più sub commissari e dirigenti e funzionari capaci che abbiano a cuore il raggiungimento del risultato -evidenzia il consigliere regionale-. Siamo ragionevolmente certi che il Presidente Solinas abbia già ipotizzato la struttura commissariale, ma abbiamo necessità di notizie certe e di decisioni tangibili. Evitiamo di dare al territorio le fortissime motivazioni per manifestare con i Consigli Comunali sotto la sede del Consiglio Regionale. Non ci spaventa la protesta. Ma vogliamo raggiungere finalmente l'obiettivo che non è solo politico, ma di rilancio e di riscatto sociale ed economico -chiude Tedde-." .

"Con la nomina in qualità di Commissario del Presidente Solinas per la realizzazione del primo lotto della strada Sassari Alghero, avvenuta nel 2020, il territorio aveva sperato che il cantiere all’altezza della Cantoniera di Rudas potesse essere inaugurato in tempi brevi e che l’opera potesse essere conclusa entro la fine del 2023. Un'opera pubblica che il nord ovest attende da decenni perché consentirà di congiungere i due principali centri della futura Città Metropolitana in una “passeggiata” di venti minuti, percorrendo l’arteria a 110 km all’ora. Al neonominato Commissario erano stati delegati pieni poteri relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori." E' il consigliere regionale Marco Tedde ad intervenire ancora una volta su un tema che gli sta particolarmente a cuore.