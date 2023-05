Cronaca Ad Alghero (SS) riapre il Conad di via Don Minzoni con servizi più efficienti e una proposta commerciale più completa

Buone notizie per i cittadini di Alghero: oggi, dopo un periodo di ristrutturazione, riapre il Conad di via Don Minzoni in un’ambiente rinnovato e con una proposta commerciale ancora più completa e pronta a valorizzare le eccellenze della Sardegna. Il punto vendita si presenta ampliato e completamente rinnovato negli spazi e nelle dotazioni tecnologiche: nell’edificio sono stati installati infissi ad isolamento termico, sistemi di illuminazione con luci a led, impianti di refrigerazione di ultima generazione che garantiscono un notevole risparmio energetico, oltre all’implementazione di etichette elettroniche per ridurre lo spreco di carta. Con l’obiettivo di valorizzare al meglio i prodotti del territorio sardo, all’interno del punto vendita sono presenti oltre 2.000 referenze provenienti da fornitori locali, ulteriormente enfatizzati da un’area interamente dedicata al settore agroalimentare, in particolare a pasta di semola, olio, sottoli, confetture e miele. Il layout del punto vendita, inoltre, ha confermato tutti i reparti per una spesa completa, di qualità, attenta soprattutto alla valorizzazione dei freschi e freschissimi, fiore all’occhiello della Cooperativa. L’ortofrutta dispone di prodotti locali attentamente controllati e selezionati, provenienti dalle migliori produzioni del territorio. La macelleria, dotata della duplice funzionalità assistita e a libero servizio, mette a disposizione di clienti carni provenienti da filiere certificate, mentre la pescheria dispone di pescato fresco locale. La gastronomia presenta una vasta gamma di piatti pronti da gustare e del servizio di rosticceria. Completano l’offerta una grande presenza di prodotti biologici e gluten free, oltre ad una cantina vini ricca di etichette locali provenienti da produttori e vigneti del territorio e di un ampio assortimento dei distillati come Rum, Gin e Whisky. “E’ con grande soddisfazione che riapriamo oggi il punto vendita di Alghero, dopo un periodo di ristrutturazione che ci ha permesso di ottimizzare gli spazi, estendendo la proposta commerciale e valorizzando ulteriormente le eccellenze della nostra Isola. – dichiara Francesco Seu Socio di Conad Nord Ovest – Nel supermercato i clienti troveranno, oltre alle migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale, introdotte per poter garantire un maggiore efficientamento energetico e ridurre l’impatto ambientale, una grande attenzione ai reparti freschi e freschissimi e alla cantina, nostro fiore all’occhiello, che grazie anche al rapporto con i piccoli fornitori locali, dispone di una proposta specializzata e di un vasto e ricercato assortimento di particolari vini e distillati. Siamo felici di poter accogliere i clienti nel nostro rinnovato punto vendita, per offrire tutta la qualità e la convenienza che da sempre ci contraddistinguono”. Il Conad di via Don Minzoni, situato in posizione strategica tra la zona centrale e le spiagge di Alghero, si sviluppa su 1.665 mq di superficie di vendita, dispone di 10 casse tradizionali e impiega complessivamente 56 addetti, di cui 4 nuove assunzioni. Il punto vendita è dotato di un ampio parcheggio con oltre 80 posti auto, accetta i buoni pasto ed effettua il servizio di consegna a domicilio. Il punto vendita è aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 21.00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 079 985774.