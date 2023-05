Opposizione Alghero: “Basta indugi: sulla 4 corsie si dia seguito all’indirizzo del consiglio comunale"

Si passi dalle parole ai fatti e si dia immediatamente seguito all’indirizzo del Consiglio Comunale. Anche perché, ciò che più preoccupa è la mancata attuazione di quanto promesso da Solinas in campagna elettorale. Il Presidente della Regione aveva assicurato ad Alghero il definanziamento provvisorio di parte dei finanziamenti per la SS 554, in quanto non ancora cantierabile, per dotare la Sassari Alghero delle risorse aggiuntive necessarie per andare in appalto. Purtroppo pare ciò non sia avvenuto. Solo parole al vento. Basterebbe un’accesso agli atti di un qualsiasi consigliere regionale per appurarlo. Non si può attendere davvero oltre.

Lo scorso 8 maggio il consiglio comunale votò una risoluzione con la quale si impegnava il presidente del Consiglio comunale a convocare un’apposita seduta a Cagliari per manifestare e sollecitare il presidente Solinas a dare subito risposte chiare e concrete, auspicando peraltro il coinvolgimento delle altre Istituzioni del Nord-Ovest. Ad oggi, perdurando il silenzio del Sindaco e del Presidente del Consiglio, reiteriamo la richiesta a mezzo stampa motivata dalla forte preoccupazione per il ritardo che continua a maturare nell’indifferenza del Presidente della Regione, nominato commissario per le opere strategiche, compresa la Sassari Alghero, da settembre 2020.