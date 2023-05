La Sardegna protagonista a Firenze il 27 maggio con le "Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione " dei docufilm di Karim Galici

L'evento si inserisce nell'ambito degli “incontro Conoscitivi” della "Rete di interazioni sociali e culturali" promossa da Cittadini del Mondo OdV di Cagliari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Dopo i saluti dell'Amministrazione comunale ci sarà una video introduzione ai due documentari da parte del regista, e un momento di confronto con il pubblico a cura di Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca Interculturale "Rodnoe Slovo" Oratorio Sant'Eulalia, Cagliari.. L'evento offre al pubblico l'opportunità di immergersi nelle storie di protagonisti provenienti da diverse origini, generazioni e nazionalità, accomunati dall'avere scelto l'Italia ed in particolare la Sardegna come loro seconda patria. Dopo Firenze, il tour proseguirà con tappe previste il 01 giugno a Milano e il 03 giugno a Chieri (TO) per poi tornare in Sardegna: il 10 giugno Aidomaggiore (OR) e il 19 giugno Osilo (SS). Link alla pagina eventi biblioteche del Comune di Firenze: https://cultura.comune.fi.it/eventi-biblioteche/storie-di-accoglienza-amicizia-amore-integrazione APPROFONDIMENTO X LA STAMPA A) PRESENTAZIONE E TRAILER DEI DOCUMENTARI “Dall’est con amore.





Quattro storie di vita e integrazione” (29 minuti) di Karim Galici Dedicato all’approfondimento dell’universo femminile nella diaspora immigrata. Quattro donne di generazioni e nazionalità diverse (bielorussa, kirghiza, russa, ucraina), con universali somiglianze, che hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare. Quattro belle storie dove protagonista è l’amore in tutte le sue declinazioni. trailer: https://youtu.be/R6gf4ms-1Xs “La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (25 minuti) di Karim Galici Il dialogo religioso e l’accoglienza riservata dalla Chiesa cattolica sarda ai fratelli ortodossi provenienti dall’Europa Orientale a seguito dei flussi immigratori, si intreccia con una tragedia personale, che fortifica ulteriormente la fede del protagonista del film. trailer: https://youtu.be/gT_JISaNP3g

Dopo un tour in numerose città italiane, tra cui Cagliari, Roma, Napoli, Palermo, Genova, Perugia, Cesena e Biella, arriva a Firenze il cinema per il sociale di Karim Galici, si tratta di un ritorno in Toscana dopo le serate di Siena, Pisa e Grosseto. Grazie alla collaborazione delle Biblioteche Comunali Fiorentine, l'iniziativa "Storie di accoglienza, amicizia, amore, integrazione" presenterà i documentari "Dall'est con amore. Quattro storie di vita e integrazione" e "La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna". L'appuntamento è fissato per il 27 maggio alle ore 16:00 presso la Sala Paradiso della Biblioteca Villa Bandini, situata nella Villa del Bandino nel cuore del Quartiere 3 di Firenze, in via del Paradiso, 5. L'ingresso all'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi inviando una email all'indirizzo bibliotecavillabandini@comune.fi.it o chiamando il numero 055 6585127 I documentari, entrambi diretti da Karim Galici, narrano storie che esplorano temi come l'amore, l'accoglienza e l'integrazione, con la suggestiva cornice della Sardegna. Il primo documentario ha una durata prevista di 29 minuti, mentre il secondo dura 25 minuti.