Cagliari: All'Orto dei Cappuccini dal 31 maggio 2023 la rassegna culturale “Racconti nel Parco”

Gli appuntamenti sono stati programmati nella giornata di mercoledì con orario di inizio alle 18 e con ingresso gratuito. Lo spazio scelto è stato quello del Roseto che darà ancora maggiore suggestione alle letture che verranno fatte dai vari autori che si alterneranno nel corso della rassegna. “L'obiettivo – ha aggiunto Giorgio Angius – è quello di portarla avanti fino all'autunno ma vedremo strada facendo in base alle condizioni meteo. E la scelta dell'Orto dei Cappuccini non è certo casuale, perché è uno spazio che si presta per questo tipo di iniziative. A Cagliari abbiamo undici parchi ampi e molto vissuti, soprattutto dopo la pandemia. E l'Orto rappresenta uno spazio unico e pregiato, a dimensione di quartiere e con un atmosfera molto riservata. Una sorta di anfiteatro naturale”. Si parte il 31 maggio con Elia Pili e il suo libro “Bathalla” per poi proseguire con Nicola Dessì il 7 giugno (La civiltà Nuragica per i più piccoli), Maria Serra il 14 giugno (Il Karma del camaleonte), Luca Tolu il 21 giugno (Storia e identitadi de Sarroccu), Nicolò Migheli il 5 luglio (Il cavaliere senza onore) e Antonio Pinna il 12 luglio (Incendi). La scelta è stata quella di legare i testi e gli autori con il comune filo conduttore della radice territoriale, locale.





“Un modo – secondo Maria Dolores Picciau – per valorizzare non solo i nostri spazi verdi ma per dare visibilità ad autori e case editrici meno conosciuti. In una città come Cagliari che è stata annoverata dal MIBACT come una delle città che legge di più”. All'incontro con la stampa hanno preso parte anche Vincenzo Pinna e Vittorio Faticoni per Cittadinanzattiva, gli autori Elia Pili e Luca Tolu che saranno tra i protagonisti della rassegna e la Consigliera della Municipalità di Pirri, Enrica Fois che ha partecipato attivamente all'organizzazione. “Con questa manifestazione – ha concluso la Consigliera Fois – abbiamo la possibilità di trasformare un'oasi verde in un'oasi culturale”.

“I nostri parchi si prestano a tante attività ma fino a questo momento il punto debole è stato quello culturale e da qui nasce l0idea di realizzare una rassegna culturale che fosse ospitata in uno spazio verde”. Con queste parole il vice Sindaco di Cagliari e Assessore al Verde Pubblico, Giorgio Angius ha presentato alla stampa “Racconti nel Parco”, rassegna culturale che, organizzata con la collaborazione di Cittadinanzattiva, sarà ospitata nell'Orto dei Cappuccini a partire da mercoledì 31 maggio 2023. Ad affiancare l'Assessore Angius nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa che si è tenuta questa mattina, mercoledì 24 maggio 2023 nella Sala Retablo del Municipio, è stata l'Assessora alla Cultura Maria Dolores Piccau. “Un connubio molto forte quello tra cultura e verde perché – ha spiegato l'Assessora Picciau – l'uno può valorizzare l'altro”.