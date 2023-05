Sassari: Il mondo visto con gli occhi delle bambine e dei bambini: presentata la 4^ edizione del Festival Bardunfula

“Vivere la Natura, il mondo è casa..” Tema centrale di questa edizione sarà la questione ecologica, il rapporto complesso tra umani e natura, tra città e ambiente, la complessa relazione di convivenze che si costruiscono nel quotidiano. Il discorso ecologico non si limita alle buone pratiche ma è una rivoluzione bambina, continua, permanente e che rimette in gioco ogni aspetto del nostro vivere... il mondo è casa! Bardunfula ha il patrocinio del Comune di Sassari e del Comune di Thiesi ed è stato inserito nel cartellone degli eventi di Salude & Trigu, il contenitore ideato dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Festival LE DICHIARAZIONI Daniele Salis, dell'associazione Il Colombre: "Per noi è importante fare parte della rete Salude & Trigu perché è una rete reale che valorizza tutti gli eventi e il territorio. Il Festival Bardunfula è un festival di rete, abbiamo dialogato con l'assessorato alla Cultura e quello all'Ambiente visto il tema e l'assessorato ai Beni Patrimoniali perché utilizzeremo il finalmente riaperto Padiglione Tavolara. Abbiamo tanti partner. Tra gli ospiti il più conosciuto è Claudio Madia, formatore, acrobata, primo presentatore di "Albero Azzurro" programma Rai dedicato alla didattica pre-scolare che aveva come autori Tognolini, Pitzorno e Piumini. Non ha voluto alcun compenso e ci regalerà la sua presenza e professionalità in alcuni momenti". Maria Vittoria Delogu, della cooperativa Sinérgo di Thiesi: "Noi ci occupiamo di servizi alla persona, soprattutto bambini e famiglie, per questo abbiamo accolto la proposta e abbiamo coinvolto associazioni, attività commerciali e naturalmente il Comune di Thiesi" Laura Useri, assessora comunale alla Cultura: "E' un evento che coinvolge bimbi, genitori, famiglie e propone anche laboratori nel Padiglione dell'Artigianato che abbiamo aperto a tanti eventi, non solo alle mostre. Mi piace il coinvolgimento dei bambini su un tema importante: i diritti dei più piccoli che interagiranno col Garante per i minori" Antonello Sassu, assessore comunale all'Ambiente: "L'organizzazione ricuce con un sottile verde tutto quello che il settore Ambiente fa con i bambini durante tutto l'anno.





Abbiamo rimesso a posto anche i giochi ai Giardini Pubblici. Ci sono tutti gli aspetti che aiutano la crescita: giochi, laboratori e letteratura. Il tema della natura è quanto mai attuale e questa iniziativa rappresenta un modello per il corretto approccio alla natura" Antonella Viglietti, responsabile della Camera di Commercio del Nord Sardegna per il progetto "Salude & Trigu": "Riconfermare il Festival Bardunfula è stato un piacere perché è un evento particolare e si occupa dei bambini. E poi l’associazione ha capito da subito l’obiettivo nostro di fare rete e interscambio di presenze e comunicazione”. IL PROGRAMMA IN SINTESI Venerdì 26 maggio: ore 16 apertura; dalle 16.30 alle 20 laboratori, giochi, lezioni di canto, animazione, storie e presentazione di libri. Sabato 27 maggio: ore 10 apertura; dalle 10.30 alle 13 attività varie; dalle 13 alle 15 pranzo al sacco o nei punti ristoro; dalle 15 alle 20 attività. Domenica 28 maggio: ore 10 apertura: dalle 10.30 alle 13.30 attività; dalle 13.30 alle 15.30 pranzo al sacco: dalle 15.30 alle 18.30 attività e chiusura del Festival.

Così come il fantastico mondo delle bambine e dei bambini è in continua espansione e si arricchisce di nuove attività e figure, anche il Festival Bardunfula si dilata grazie al dinamismo dell'ente di promozione sociale Il Colombre e alle sempre più numerose collaborazioni e sinergie con diverse realtà della Sardegna, del resto d'Italia e del mondo. Tre giorni ai Giardini Pubblici di Sassari: il via questo venerdì alle 16.30, poi le giornate piene di sabato e domenica. Due giorni per le vie di Thiesi: 17 e 18 giugno. La quarta edizione del Festival dei libri e delle culture di bambine, bambini, ragazze e ragazzi è dedicato alla narrazione e alla parola, all'immaginazione, al gioco e all’illustrazione, ma è anche “adulti friendly” e chiunque può sperimentare la libertà del gioco o la gioia del narrare.