ITS TAGSS, Filiera cerealicola: premiati i migliori progetti

E l'impegno deve essere riconosciuto e sostenuto:" I nostri allievi sono motivati grazie anche alla qualità dei percorsi formativi che creiamo per loro - ha evidenziato il presidente della Fondazione ITS TAGSS, Pasquale Tanda - e sosteniamo in ogni fase la loro crescita e la presa di coscienza delle proprie qualità che ognuno può esprimere prima in aula e dopo in azienda." La formazione di qualità resta un elemento centrale di crescita:" Incentiviamo percorsi formativi per l'individuazione di figure professionali richieste dal mercato del lavoro - ha detto il direttore della Fondazione ITS TAGSS, Ottavio Sanna- per consentire ai nostri corsisti di tracciare il loro futuro all'interno delle aziende. Questo corso come tutti quelli che proponiamo nascono da una richiesta reale del mercato composto dal sistema delle imprese." Anche per Gabriella Longu, presidente del Comitato tecnico scientifico dell'ITS TAGSS:" Questo premio è un riconoscimento alla costanza, all'impegno e alla ferma volontà di credere nella propria crescita personale e professionale. Per investire sulle proprie capacità e attitudini per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati." Prendere parte agli iter formativi come quelli che propone l'ITS TAGSS significa innanzitutto credere che la formazione possa rappresentare un vantaggio competitivo da far valere. Grazie al giusto spirito di iniziativa e un po' di dinamismo imprenditoriale.

Nella sede centrale della Fondazione ITS TAGSS sono stati premiati i corsisti che dopo aver conseguito il Diploma di Tecnico Superiore per la filiera cerealicola hanno realizzato i tre migliori Project work. Si tratta di progetti innovativi di filiera valutati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'ITS TAGSS. Che ha premiato le idee di Federico Poddine e Giovanni Andrea Loche per l'ampliamento e rinnovamento dell'azienda su Birde; Alessio Balzano e e Andrea Francesco Batzu per il Birrificio B2 brewing company; Francesco del Camillis e Mauro Sulis che hanno ideato un percorso di panificazione gluten free. Con una borsa totale di tremila euro. Dopo aver frequentato il percorso formativo di 1800 ore, i corsisti hanno raggiunto il loro obiettivo ottenendo il Diploma ministeriale di specializzazione EQF di Quinto livello, un titolo formativo riconosciuto in tutta Europa. Presentando in sede di esame i loro project work. Per un lavoro prodotto frutto del percorso formativo che li ha visti in prima fila e che merita di essere premiato con un concreto riconoscimento.