Venerdì ad Alghero (SS) il sestetto del pianista Salvatore Spano in concerto al Poco Loco

Il lavoro si articola in cinque movimenti e un interludio, configurandosi come un concept album dedicato allo scrittore Sergio Atzeni e ispirato al suo romanzo "Il quinto passo è l'addio". Ad affiancare Salvatore Spano sul palcoscenico ci saranno gli stessi musicisti che l'hanno accompagnato nel disco, tutti nomi di primo piano della scena jazzistica sarda: Giovanni Sanna Passino alla tromba e al flicorno, Massimo Carboni al sax tenore, Paolo Carta Mantiglia al clarinetto basso e sax contralto, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria. Nato a Cagliari nel 1967, Salvatore Spano ha alle spalle una carriera musicale trentennale come pianista, organista, compositore e arrangiatore in ambito jazz e classico, nel teatro musicale e nelle arti multimediali. Ha pubblicato otto CD da solista e numerosi altri come accompagnatore e direttore musicale. Dal 2016 insegna nei Seminari Internazionali di Nuoro Jazz. Le luci e gli amplificatori del Poco Loco si accenderanno ancora per JazzAlguer il 9 giugno per ospitare il gradito ritorno di un altro pianista: a muoversi tra i tasti di ebano e avorio saranno le dita di Paolo Di Sabatino, già protagonista della rassegna due estati fa con Mario Biondi. In questa occasione l'esperto e versatile musicista abruzzese sarà affiancato da Luca Bulgarelli al contrabbasso e Glauco Di Sabatino alla batteria per presentare il disco "Glauco plays Paolo", pubblicato lo scorso 10 marzo da Egea Music.





JazzAlguer è organizzato dall'associazione culturale Bayou Club-Events con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu. Info e biglietti Il costo del biglietto per il concerto del sestetto di Salvatore Spano al Poco Loco di Alghero è di 10 euro. Prenotazioni tramite il sito www.pocolocoalghero.com. Per altre notizie e aggiornamenti www.bayouclub-events.com • ww.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer.

Dopo il successo registrato nella sua serata inaugurale per la pianista Francesca Tandoi, il 30 aprile scorso, la sesta edizione di JazzAlguer - la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica del batterista Massimo Russino – prosegue il suo cammino questo venerdì (26 maggio) con il secondo concerto del suo ricco cartellone. Alle 22 appuntamento al Poco Loco, il rinomato club in via Gramsci, dove sarà di scena il pianista e compositore cagliaritano Salvatore Spano col suo sestetto per presentare "Cinque Passi (in memoria di un poeta)", il suo album pubblicato lo scorso dicembre dall'etichetta Barnum For Art.